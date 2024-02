Malversations financières et détournements de deniers publics: des fonctionnaires de l’État interpellés à gogo ! - abamako.com

Jamais dans l’évolution de notre pays, nous n’avions connu de telles malversations financières et de détournement de deniers publics. Le Mali avait depuis trente (30) ans, basculé dans une République bananière et devenu un État de kleptocrates. Si on dressait la liste des États dont les fonctionnaires se sont mués en voleurs, notre pays serait parmi les cinq premiers d’Afrique.

Dja ! Dja ! Pendant trente ans de démocratie, les «démocrates sincères et convaincus» ont donné naissance à des fonctionnaires kleptocrates. Plus de 2000 milliards de nos francs détournés par an, l’équivalent du budget d’État d’une année. Cela veut dire que le budget était voté pour ensuite être volé.

Les récentes interpellations de certains fonctionnaires par rapport à la gestion des fonds montrent leur degré de vénalité. C’est toute l’administration publique qui éternue: Affaire EDM-SA (Société Énergie du Mali), Fonds COVID-19, Concours d’entrée à la Fonction publique de l’État … Que sais-je encore ?