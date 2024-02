CFA (Communauté financière africaine): faut-il rester ou quitter après 79 ans ? - abamako.com

Zone franc rassemblant quatorze (14) pays africains: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA); Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad, constituant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Le franc CFA est né le 26 décembre 1945 à la suite de la signature des Accords de Bretton Woods.

Il signifie alors: franc des Colonies françaises d’Afrique et devient franc de la Communauté française d’Afrique après l’adhésion en 1958 d’une majorité de ces pays à la communauté française, puis franc de la Communauté financière africaine après l’indépendance en 1960.

Depuis sa création, il a suivi les vicissitudes du franc français; dévaluation en 1948; instauration du nouveau franc en 1958. Il a été dévalué en 1994. Le 1er janvier 1999, il a été arrimé à l’euro. Depuis sa création en Europe, l’euro est couramment utilisé dans les pays de la zone CFA.