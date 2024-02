Gestion de l’Autorité Routière: La justice bientôt pour dénicherles 1,736 milliard de FCFA volatilisés! - abamako.com

Gestion de l'Autorité Routière: La justice bientôt pour dénicherles 1,736 milliard de FCFA volatilisés! Publié le lundi 12 fevrier 2024 | le sursaut

© aBamako.com par FS

Route de Kolokani

La Route Bamako Kolokani est dégradée

Le montant total des irrégularités financières constaté à la gestion de la Direction Générale de l’Autorité Routière (AR) s’élève à 1,736 milliard de FCFA. Ce trou a été dévoilé dans le Rapport Annuel 2022 du Bureau du Vérificateur Général. Ladite vérification financière porte sur la gestion de AR au titre des

exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.



En effet, le Bureau du Vérificateur Général dans son Rapport Annuel 2022 a enregistré des irrégularités administratives ainsi que financières dans la Gestion de l’Autorité Routière (AR). Ces irrégularités financières, dans ce rapport, indexe le Directeur Général de l’AR d’avoir ordonné le paiement

indu de carburant aux membres du Conseil d’Administration, octroyé, sans base légale, 200 litres de carburant par administrateur et par session pour un montant total de 24,63 millions de FCFA. Pour aussi avoir ordonné le paiement d’indemnités mensuelles indues au Délégué du Contrôle Financier d’un montant total de 10,65 millions de FCFA, lequel pourtant n’est pas membre du personnel de l’AR.



Quant à l’Agent comptable de l’AR, on lui reproche de ne pas comptabiliser des recettes des postes de

péage, ni de s’assurer du reversement et de la comptabilisation de l’exhaustivité des recettes des postes de péage informatisés de Diboli, Sanankoroba, Kati et Mahinamines. Ainsi, le montant total des

recettes non comptabilisées s’élève à 37,39 millions de FCFA. De même, pour n’avoir pas recouvré la

totalité des recettes issues des pénalités de surcharge et ne pas exigé des opérateurs économiques le

paiement de la totalité des pénalités liées à des surcharges de véhicules de transport pour un montant total estimé à 151,37 millions de FCFA.



Le même rapport indique que le Directeur Général de l’AGEROUTE n’a pas reversé à l’AR le reliquat du

financement après la clôture du programme du 11ème FED. Idem concernant les sommes non utilisées pour la réalisation des activités. Et au même moment a remboursé les dépenses inéligibles pour

le montant total de 288,46 millions de FCFA. Au même DG de l’AR, on lui reproche d’avoir ordonné le paiement intégral de marchés partiellement exécutés. Le montant des travaux non exécutés, des biens non livrés et des services non effectués s’élève à 120,87 millions de FCFA.



« Le Directeur Général des Routes n’a pas retenu de pénalité de retard sur un marché. Il n’a pas retenu de pénalité sur un marché relatif aux travaux de réparation des bacs dans différentes localités pour un montant de 14,96 millions de FCFA. L’Agent comptable de l’AR n’a pas reversé la totalité des recettes issues de la vente des cartes de riverains. Il n’a pas reversé un montant de 1,12 million de FCFA correspondant à l’écart entre les recettes déclarées et les versements effectués dans le compte bancaire de l’AR » a signalé le même rapport du BVG. Qui a aussi décelé le fait que des importateurs de produits pétroliers ne se sont pas acquittés des Redevances d’Usage Routier sur les produits pétroliers. Qu’ils n’ont pas également versé au Receveur du Trésor auprès de la Douane des redevances pour un montant total de 963,55 millions de FCFA.



Au cours de la même mission de vérification, il est ressorti que le Directeur Général de l’AR a autorisé le

paiement de dépenses inéligibles sur le Fonds d’Entretien Routier, ensuite autorisé le paiement d’un montant de 18,96 millions de FCFA pour la réalisation d’un guide d’investissement sur les potentialités économiques du Mali sans l’autorisation préalable du Conseil des Ministres exigée par sa loi de création.

« Le Directeur Général de l’AR a ordonné le paiement d’indemnités indues à des agents. Dans le cadre de la gestion des travaux à haute intensité de main-d’œuvre, il a accordé des indemnités indues à des agents sans délibération du Conseil d’Administration. Le montant total des indemnités indues payées s’élève à 104 millions de FCFA » signale le Rapport Annuel 2022 de BVG avant qu’il ne soit transmis à la Justice.



Tout le monde peut deviner la suite que la justice réservera à de tel dossier.

Mariam Sissoko