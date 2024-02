Drame à Mopti: Un maire assassiné par des individus non identifiés - abamako.com

News Région Article Région Drame à Mopti: Un maire assassiné par des individus non identifiés Publié le lundi 12 fevrier 2024 | Les Echos

Dans la soirée du vendredi 09 février 2024 , le maire adjoint de Toguere Coumbe a été assassiné par des individus non identifiés .



Un drame et une situation assez complexe subvenu dans la soirée du vendredi 09 février 2024. En

effet , le Maire de la commune rurale de Toguere Coumbe dans le cercle de Tenekoun a été tué dans

sa maison par des individus non identifiés. D’après les informations , sa maison est situé à proximité

de la grande mosquée de la Venise malienne à Mopti. Ainsi, pour plusieurs personnes , les raisons

de ce crime sont jusqu’à présent méconnues et floues. En outre , l’identité des responsables demeurent la grande question. D’après des témoignages , cette affaire rentre dans le cadre de l’insécurité

qui persiste dans la zone , car à leurs dires « les hommes armés sèment la terreur dans la Venise

malienne avec des assassinats ciblés » .



Cependant , du côté des investigateurs, des enquêtes sont toujours en cours pour mettre la lumière sur

les circonstances du dit meurtre .

aMiNaTa Tera