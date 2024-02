Un autre front Polisario aux portes du Mali ? - abamako.com

Un autre front Polisario aux portes du Mali ? Publié le mardi 13 fevrier 2024 | Le témoin

Le voisin algérien sort les griffes contre le Mali, dans la foulée des bisbilles diplomatiques entre les deux pays. Selon plusieurs sources concordantes, ses troupes et un puissant arsenal de guerre sont massés aux frontières depuis quelques jours à des dessins encore inavouables. Selon les explications officielles, Alger prétend agir pour prévenir les implications d’une instabilité consécutive aux coups d’Etat dans les trois pays de l’AES ainsi que l’incapacité matérielle et humaine de leurs armées à maîtriser la porosité des frontières et les mouvements de djihadistes. Il est secret pour peu d’observateurs, toutefois, que le déploiement massif d’hommes et de matériels militaires fait suite aux récents échanges d’amabilités avec Bamako sur fond de remise en cause du parrainage algérien de l’Accord de paix signé avec les mouvements armés du Nord-Mali. En plus de se retirer dudit accord, les autorités maliennes de transition ont ouvertement accusé son parrain d’intentions malveillantes suite à l’hospitalité offerte à des personnalités jugées hostiles au régime en place. Il s’agit de l’imam Mahmoud Dicko mais aussi d’éléments de la CMA ayant trouvé refuge dans le pays voisin depuis leur éviction de Kidal par l’armée malienne. Ils partagent avec leur pays d’accueil un attachement à l’Accord d’Alger et semblent compter sur son soutien de pour l’imposer et obtenir un retournement de situation sur le terrain. En tout cas, la complicité entre Alger et les acteurs de l’ancienne rébellion n’a jamais été aussi évidente et annonce peut-être un nouveau front en gestation avec la bénédiction à peine voilé du puissant voisin comme au Polisario.