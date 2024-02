La fête de Saint-Valentin : Des jeunes amoureux aux ‘’poches trouées’’ - abamako.com

La fête de Saint-Valentin : Des jeunes amoureux aux ''poches trouées'' Publié le mardi 13 fevrier 2024 | Le témoin

Comme chaque année à la veille de la fête de la Saint-Valentin, dite fête des amoureux, les tourtereaux s’évertuent à donner un cachet particulier à l’évènement. A quelques encablures de cette fête, prévue pour le jeudi 14 février, nous avons tenté de capter l’état des préparatifs et l’état d’âme de quelques habitués de cette fête.



Dès 11 heures du matin, nous nous retrouvons devant les halles de Bamako, où nous sommes immédiatement frappés par la magnificence des emballages cadeaux. Ousmane Cissé, un commerçant spécialisé dans le façonnage des paquets pour hommes, a déjà réalisé plus de 14 emballages depuis le début de la journée. Nous remarquons également que la majorité de ses clients sont des jeunes-femmes, cherchant à acquérir quelque chose pour faire plaisir à leurs amoureux au jour J.



“Je suis venue chercher un cadeau symbolique pour mon amoureux. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais ça me sert à témoigner de mon affection à son égard ” susurre Salimata Sylla, l’une des clientes prêtes à symboliser ce jour particulier. Contrairement à elle, il y a aussi ceux qui ne sont dans des histoires de fête ou de cadeau pour célébrer l’amour. Au nombre desquels, MT. “L’éternel est mon berger et je ne célèbre pas la Saint-Valentin, car je ne suis pas en couple. J’ai peur d’être trahi ou blessé”, se défend-t-il.



Vers 14 heures, nous nous trouvons devant la Bibliothèque Nationale, où Cheick nous montre fièrement une énorme peluche. “C’est pour faire plaisir à ma petite sœur, ma princesse d’amour, qui a 11 ans aujourd’hui. Comme chaque année, je lui offre un joli cadeau en lui disant qu’elle est ma Valentine. Pour moi, l’amour se célèbre chaque jour”, a-t-il soutenu sous un brin d’humour.



De retour dans les rues, nous nous arrêtons devant la boutique Total Look by Lalichou à Niamana. On observe une effervescence devant la boutique, où les clients ressortent avec des boîtes de cadeaux, des chaussures, des sacs de marque et des robes chics. La plupart des clients n’évoquent pas la fête de Saint de Valentin, mais ne s’offusquent point pour ceux qui choisissent cette date pour faire des cadeaux aux élus de leurs cœurs.



Du constat général, il ressort que les jeunes sont pleinement engagés dans la célébration du 14 février, comme chaque année, mais en raison de la situation difficile du pays, la plupart ont arboré le costume de la simplicité ou de la modestie dans les dépenses. Ils veulent uniquement inviter leurs dulcinées soit dans les restaurants ou dans des endroits romantiques pendant le weekend de cette fête.



La Saint-Valentin offre une occasion spéciale pour exprimer l’amour et l’affection, et les jeunes ne manquent pas de saisir cette opportunité pour célébrer la magie de l’amour, mais cette fois-ci avec les poches trouées.



Aïssata Tindé (Stagiaire)