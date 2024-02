Annulation du concours de la fonction publique: Le cabinet en cause - abamako.com

Annulation du concours de la fonction publique: Le cabinet en cause Publié le mardi 13 fevrier 2024 | Le Reporter

Concours d`entrée à la fonction publique

Le gouvernement du a organisé le 24 Décembre 2016 le concours direct d`entrée à la fonction publique.



Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a annulé le concours direct de recrutement dans la fonction publique 2023. La nouvelle a été annoncée le 5 février 2024 à la télévision nationale. Après cette annonce, il y a eu la découverte d'un vaste réseau de fraude qui est à la base de cette annulation. Après recoupements, on a appris que le chef de cabinet du département ainsi que tous les chargés de mission, en dehors d'un seul, M. Namakan Keïta, sont aux arrêts pour leur implication dans ce réseau de fraude. Le dossier relève aussi que la découverte de ce réseau est plus de l'action d'un service de renseignement autre que celui qui est plus connu généralement et serait aux mains du chef de l'État lui-même et il l'avait dit :<< la lutte contre la corruption sera implacable ».