Diplomatie sportive: l'Ambassadeur de Qatar au Mali pérennise la pratique du Sport Publié le mardi 13 fevrier 2024

L’ambassade de Qatar au Mali a respecté la tradition en organisant ce mardi 13 février 2024, la cérémonie de célébration de la journée nationale du Sport de l’Etat du Qatar Edition 2024. La cérémonie a enregistré la présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, de plusieurs president de disciplines sportives au Mali et de personnalités politiques.



Décrétée jour férié en 2012 et s’inscrivant dans le cadre de la diplomatie sportive mise en œuvre il y a une vingtaine d’années par l’Emir père Son Altesse Cheick Hamad Bin Khalifa Al-thani, cette journée vise à encourager la pratique régulière d’une activité physique. Elle permet aussi de mettre en garde contre les effets négatifs de la sédentarité.



Durant cette journée, c’est l’ensemble du Qatar qui se met à l’arrêt pour s’engager dans une des nombreuses disciplines sportives. A cet effet, les écoles, ministères, ambassades et entreprises organisent diverses activités.



’’Le principe de cet évènement est d’ancrer dans la vie de la société les principes positifs inhérents au sport: endurance, solidité, dépassement de soi, esprit collectif et bien être sanitaire.’’ a indiqué , SE Ahmad Abdourahamane Al-Senaidi.



Rappelons que l’obésité au Qatar est devenue un réel problème de santé publique que les autorités s’attèlent à réduire, Plus de 40% des Qataris souffriraient ainsi de surpoids.



