Le président de Cri 2002 Dr Abdoulaye Sall tire sa révérence à 76 ans - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le président de Cri 2002 Dr Abdoulaye Sall tire sa révérence à 76 ans Publié le mercredi 14 fevrier 2024 | L’Essor

© aBamako.com par Sissoko

Cri 2002 sensibilise la population afin de rehausser le taux de participation

L`ONG Cri 2002 en partenariat avec le NDI a organisé une rencontre de sensibilisation pour le rehaussement du taux de participation aux élections du 29 mars prochain. Photo : Dr Abdoulaye SALL, président de CRI 2002 Tweet

Le président du Cercle de réflexion et d’information pour la consolidation de la démocratie au Mali (Cri 2002), Dr Abdoulaye Sall, est décédé ce mardi 13 février en début de soirée à Bamako, à l’âge de 76 ans. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille sur les réseaux sociaux.



Né le 18 octobre 1948 à Kayes, Dr Sall est administrateur chevronné et acteur incontournable de la société civile malienne. Il fût ancien ministre chargé des Relations avec les Institutions dans le gouvernement de Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, sous le régime de l’ancien président de la République, feu général Amadou Toumani Touré (ATT).



Leader de premier plan dans le monde des ONG au Mali, Dr Abdoulaye Sall était aimé du monde de la presse auquel il voyait beaucoup de considération.



Sa disparition est une grande perte pour la Nation malienne en général et pour Cri 2002 en particulier dont il était le premier responsable et membre fondateur depuis les années 2000.



Depuis sa création le 24 avril 2000, Cri 2002 a mené de nombreuses activités, notamment des conférences sur des questions et thèmes d’intérêt général. Mais aussi des journées de sensibilisation au valeur de civisme et de citoyenneté sur l’ensemble du territoire national.



Infatigable lorsqu’il s’agit de la cause nationale, Dr Abdoulaye Sall est l’artisan du répertoire des chefs de villages fractions et quartiers du Mali que Cri 2002 a mis à la disposition des autorités de la Transition en mars 2022.



Aboubacar TRAORE