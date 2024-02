Conseil des Affaires Etrangères de l’Union Européenne : L’Engagement des 27 dans la région du Sahel au centre d’une réunion ce 19 Février - abamako.com

News Politique Article Politique Conseil des Affaires Etrangères de l’Union Européenne : L’Engagement des 27 dans la région du Sahel au centre d’une réunion ce 19 Février Publié le mercredi 14 fevrier 2024 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell

La situation politique et sécuritaire dans la région du sahel de l’ouest et du centre préoccupe les partenaires occidentaux. Après trois coups d’Etat consécutifs survenus dans trois pays stratégiques de la région (Mali, Burkina Faso et Niger), les pays occidentaux revoient un a un leur stratégie de coopération avec les états (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MERCREDI 14 FÉVRIER 2024



DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON



