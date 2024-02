Dossier COVID-19 Ils ont été payés en monnaie de singe - abamako.com

Dossier COVID-19 Ils ont été payés en monnaie de singe Publié le mardi 13 fevrier 2024 | Le témoin

La semaine dernière, plusieurs cadres du système de santé ont été interpellés par la justice malienne dans un dossier dit de la gestion des fonds de la Covid-19. Vilipendés et trainés dans la boue pour avoir payé des primes aux agents engagés dans cette lutte la pandémie, ils ont retrouvé leur liberté sur engagement de rembourser les montants contestés, estimés à plusieurs centaines de millions de francs. Or, depuis la survenue de l’épidémie dévastatrice de la Coronavirus, les praticiens hospitaliers du Mali se sont dressés en première ligne, prêts à affronter l'ennemi invisible avec détermination et courage. Hommes et femmes de toutes spécialités confondues ont uni leurs forces dans une bataille sans relâche pour sauver des vies.



Malheureusement, cette guerre sanitaire mondiale a laissé des cicatrices profondes dans les rangs des

agents de santé maliens. Et pour cause, nombreux ont été ceux qui ont contracté le virus en se dévouant pour soigner leurs concitoyens, et certains en ont même payé au prix de leur vie. Le risque était immense, mais leur détermination à continuer le combat l’était encore plus. Seulement voilà : malgré leur

héroïsme et leurs sacrifices, ces valeureux soldats de la santé se retrouvent aujourd'hui face à une situation indélicate. Après avoir travaillé d'arrache-pied pendant la période critique de la pandémie, ils

ont été récompensés par des primes de gardes et des primes pour leur engagement dans les comités de gestion. Mais à leur grande consternation, ces primes leur sont aujourd'hui réclamées, les plongeant dans une situation financière précaire.



Après l’heure de la reconnaissance, celle de la monnaie de singe.

Amidou Keita