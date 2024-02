Bilal El Khannouss parmi les "5 jeunes Africains à suivre" sélectionnés par la FIFA - abamako.com

Bilal El Khannouss parmi les "5 jeunes Africains à suivre" sélectionnés par la FIFA Publié le mercredi 14 fevrier 2024

Bilal El Khannouss, Footballeur

La CAN terminée, le site officiel de la FIFA a établi une liste des 5 jeunes Africains à suivre en 2024, et le Marocain Bilal El Khannouss (19 ans) en fait partie.



Le joueur de Genk en Belgique est présent aux côtés de l'Ivoirien Oumar Diakité (20 ans), du Malien Nene Dorgeles, du Sénégalais Lamine Camara et du Sud-Africain Thapelo Maseko (20 ans).



Concernant le choix du Marocain dans cette liste, l'instance dirigeante du football mondial explique : "Celui qui, à 18 ans, était alors le joueur le plus jeune de l'effectif des Lions de l'Atlas, a fait ses débuts internationaux en tant que titulaire lors du match pour la troisième place contre la Croatie (défaite 2-1).''