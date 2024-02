Indice de perception de la corruption, le Mali gagne quelques points - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Indice de perception de la corruption, le Mali gagne quelques points Publié le mercredi 14 fevrier 2024 | studio tamani

© aBamako.com par MS

Le ministre Mamadou Kassogue

Tweet

Dans un rapport publié le 31 janvier dernier, Transparency international note que le Mali a fait quelques progrès dans la lutte contre la corruption en 2023. Il est passé de la 137e à la 136e place.



Le rapport note qu’en 2023, 23 pays africains sur un total de 54 ont amélioré leurs scores à l’indice de perception de la corruption.



Parmi ces pays figure les Seychelles, le Mali et l’Angola. Le pays occupe la 136 ème place sur le plan mondial et 33ème place sur le plan africain. Dans la zone de l’UEMOA le Mali est en 7ème position devant la Guinée Biseau.



La plupart des pays africains stagnent, et le score global de la région reste médiocre. « En effet, la moyenne régionale n’a pas changé : 33. 90% des pays d’Afrique subsaharienne ont obtenu un score inférieur à 50. » Indique l’ONG. Des améliorations importantes ont été constatées dans des pays comme la Côte d’Ivoire .



L’ONG révèle que l’Afrique connaît une variété de cas de corruption et de problème connexes au sein des systèmes judiciaires.



François Valérian Président de Transparency International estime que la corruption continuera de prospérer jusqu’à ce que les systèmes de justice puissent sanctionner les irrégularités.