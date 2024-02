Découverte d’un vaste réseau de fraudes à la Fonction publique : le gouvernement abroge les décrets de nomination de certains agents du Ministère - abamako.com

Découverte d'un vaste réseau de fraudes à la Fonction publique : le gouvernement abroge les décrets de nomination de certains agents du Ministère Publié le mercredi 14 fevrier 2024 | aBamako.com

Ce mercredi 14 février 2024, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a proposé au Conseil des Ministres à l’abrogation de certains décrets portant nomination au Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social.



La découverte d’un vaste réseau de fraudes ayant entaché la crédibilité du concours de recrutement dans la Fonction publique de l’Etat, exercice budgétaire 2023, le Conseil des Ministres a procédé à

l’abrogation des décrets de nomination de certains agents du Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social.



Rappelons que le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a annulé le concours direct de recrutement dans la fonction publique 2023 dans une déclaration le 5 février dernier.



