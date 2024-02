La CEDEAO en crise : Pourquoi le bloc de l’Afrique de l’Ouest est divisé - abamako.com

La CEDEAO en crise : Pourquoi le bloc de l'Afrique de l'Ouest est divisé Publié le mercredi 14 fevrier 2024 | bbc.com

Communiqué de la session extraordinaire à Abuja du conseil ministériel de médiation et de sécurité de la Cedeao

Alors que les ministres d'Afrique de l'Ouest se réunissaient dans la capitale du Nigeria pour une nouvelle réunion d'urgence, ils ont dû se demander quels nouveaux chocs pourraient frapper leur région, dont la stabilité et la cohésion politique ont déjà été mises à rude épreuve.



La session du conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avait été initialement convoquée pour discuter de l'annonce faite le mois dernier par les juntes militaires à la tête du Burkina Faso, du Mali et du Niger de leur intention de se retirer "sans délai" de l'organisation à 15 membres.



Mais à leur arrivée à Abuja, les ministres se sont trouvés confrontés à une toute nouvelle crise ajoutée à leur agenda : la décision du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, de reporter l'élection présidentielle du 25 février.