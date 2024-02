Réunion des ministres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : une délégation de haut niveau du gouvernement malien accueillie à Ouagadougou - abamako.com

Réunion des ministres de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) : une délégation de haut niveau du gouvernement malien accueillie à Ouagadougou Publié le mercredi 14 fevrier 2024

Réunion des ministres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : une délégation de haut niveau du gouvernement malien accueillie à Ouagadougou

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants, le Général Kassoum COULIBALY, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, la ministre de la Transformation digitale, des Postes et des Communications électroniques, Mme Aminata ZERBO/SABANE, la ministre déléguée, chargée de la Coopération régionale, Estella Eldine KABRE/ KABORE et plusieurs cadres burkinabè ont accueilli dans la soirée du 14 février 2024 une forte délégation malienne composée du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye MAIGA, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP et cinq autres ministres à l’aéroport international de Ouagadougou.



Cette délégation est dans la capitale burkinabè dans le cadre de la réunion des ministres de l’Alliance des Etats du Sahel qui se tiendra ce jeudi 15 février 2024



Des premiers mots du ministre malien des Affaires étrangères, cette rencontre de Ouagadougou est un tournant majeur pour l’Alliance des Etats du Sahel (AES) au regard du contexte géopolitique et géostratégique.



Relevant que le Burkina Faso est un pays frère et un partenaire stratégique du Mali, Abdoulaye DIOP a indiqué que le Colonel Assimi GOÏTA a souhaité qu’il y. ait une grande mobilisation du gouvernement malien pour aller vite dans la concrétisation des choix stratégiques de l’AES



Il faut noter que l’Alliance des Etats du Sahel a commencé par l’adoption le 16 septembre 2023 de sa charte qui mettait en place une alliance militaire qui, progressivement, a évoluée en intégrant d’autres dimensions notamment économique et commerciale, et le rapprochement des peuples.







A.O