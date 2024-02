Conférence Internationale du monde métaphysique : Une semaine des mystiques à Bamako ! - abamako.com

Du 6 au 12 février, Bamako la capitale malienne a abrité la semaine des mystiques a la faveur d’une Conférence Internationale des détenteurs des pouvoirs mystiques ancestraux d’Afrique. Sur l’initiative du malien Professeur Mamadou Babou NIANG, plusieurs Rois, Reines, princesses, Chanceliers, Chancelières, Chefs traditionnels et coutumiers, venus de plusieurs horizons, se sont réunis pour débattre de leur place dans la société africaine. Une grande première !



Il convient de rappeler que Professeur Mamadou Babou NIANG, est bien connu dans les milieux de la magie noire. À juste titre, c’est avec conviction qu’il se nomme le maître de tous les sorciers. Il serait le vrai produit de l’Institut des 77 secrets de la magie, basé en Inde, plus précisément à Bombay. Au cours de ses différentes conférences, il ne manque jamais d’occasion pour affirmer être le premier mondial de la magie noire.



Son projet actuel, la Conférence Internationale des détenteurs des pouvoirs mystiques ancestraux d’Afrique, a eu l’approbation des plus Hautes Autorités de la Transition. L’État s’est donc été engagé, en prenant les 40% du budget de ladite rencontre. Pour permettre sa réussite, une quinzaine de départements ministériels ont été mobilisés, pour former la Commission Nationale d’Organisation. Alors que le professeur Babou NIIANG et ses pairs se sont donné comme thème, « Rôle, Place et importance de la culture traditionnelle dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique ». Un thème d’actualité qui a retenu l’attention des autorités de la Transition. Lesquelles n’ont pas lésiné sur les moyens d’appuis pour rendre le séjour des dépositaires des connaissances et savoirs ancestraux, très agréable.



Oui, l’image et l’honneur de la nation malienne y étaient engagés. Pour cette raison, le Centre International de Conférence de Bamako a servi de cadre, pour la tenue de la conférence. C’était le samedi 11 février dernier, en présence du ministre d’État en charge de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des collectivités, accompagné de plusieurs ministres. Celui-ci représentait ainsi, le Chef d’État, Président de la Transition.



Déjà, le 8 février, a eu lieu l’inauguration du siège dédié au réseau panafricain, en présence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat. La nuit du 11 a été consacrée à une fête de la musique. Aïcha Koné, la figure emblématique de la musique ivoirienne, a donné du plaisir à tous les participants. Mais quelle leçon devait-on en retenir de la semaine?



D’abord, que monsieur Mamadou Babou NIANG est parvenu à réussir son pari : l’Union et la communion des détenteurs des pouvoirs mystiques ancestraux d’Afrique, en terre malienne. Une prouesse dont il mérite d’être félicité Ensuite, nous devons noter la présence de nombreux rois, ayant quittés leurs pays, pour séjourner à Bamako durant toute une semaine durant. Ce qui n’est pas très courant pour la plupart d’entre eux. Enfin, les différentes interventions des rois et illustres invités et participants, ont prouvé la grandeur de l’événement.



Quant au fond, que devrions-nous retentir ?



Les thématiques ont-ils été sérieusement débattues ? Les détenteurs des savoirs ont-ils pu informer, formé et rassurer l’auditoire ? Dans nos prochaines publications, nous en parlerons plus sérieusement. Mais d’ici-là, nous pouvons retenir que l’essentiel est fait. L’événement a bel et bien eu lieu. Le réseau panafricain et le Professeur Babou Niang ont gagné leur pari ! Espérons que cela puisse permettre d’ouvrir la porte de la grandeur !



Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique