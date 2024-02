Mali L’aviation malienne neutralise une vingtaine de terroristes à N’Dola (Niono) - abamako.com

Les Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent la pression sur les Groupes armés terroristes (GAT) et multiplient les victoires sur les théâtres d'opérations.



Dans cette dynamique offensive, les renseignements ont permis à nos Forces, dans la matinée du mercredi 14 Février 2024, de repérer le groupe armé terroriste dirigé par le criminel Hamadjiré Bah, responsable des attaques contre les populations de KolodougouKoro et Moussa-Wère ainsi que de multiples poses d’Engins explosifs improvisés (EEI) contre les convois des FAMa sur la route Nono-Markala, a annoncé le même jour la Direction de l'Information et des relations publiques des Armées (Dirpa) dans un communiqué.



Selon la Dirpa, ces combattants terroristes s'apprêtaient à attaquer des paisibles paysans a la peripherie nord de N’Dola à 06 kms au Nord-est de Kolodougoukoro, lorsqu'ils ont été frappés dans un premier temps par un vecteur aérien FAMa avant que les rescapés ne trouvent refuge dans une zone boisée plus au nord.



Mais cette fuite en avant ne pouvait pas les sauver de l'opération repos éternel de nos vaillants soldats. C'est ainsi, à la suite d'une fouille minutieuse de la zone, «un groupe d’une quinzaine de terroristes sera frappé avec précision, laissant peu de chance à quelques rescapés, sonnés et déterminés à se sauver », précise la source sécuritaire.



Ce, dans la mesure ou les troupes aéroportées ont entrepris avec détermination les fouilles dans l’après-midi dans la localité. Le haut commandement militaire rassure les populations que les rescapés seront rapidement retrouvés et traités par les unités engagées sur le terrain, et que les opérations de ratissage se poursuivent.



Aboubacar TRAORE