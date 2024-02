Identification : un nouveau système biométrique lancé pour la souveraineté numérique du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Identification : un nouveau système biométrique lancé pour la souveraineté numérique du Mali Publié le jeudi 15 fevrier 2024 | aBamako.com

© Autre presse par Dr

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et celui en charge de l`Administration Territoriale et de la décentralisation le Colonel Abdoulaye Maiga face à la presse

Tweet





Communiqué du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation



Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement a le plaisir d'informer l'opinion nationale de la reprise normale de l'ensemble des fonctionnalités du système d'enrôlement biométrique, grâce au nouveau système dénommé << Mali Kura Biométrie >>.



Ce nouveau système informatique souverain de gestion des données du Recensement Administratif à Vocation d'état civil (RAVEC), lancé par SE Le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat, le 13 Février 2024, marque une étape fondamentale pour la souveraineté numérique du Mali.



Par conséquent, le Centre de Traitement des Données de l'état civil (CTDEC) a mis fin à l'émission des Numéros d'Identification Nationale (NINA) temporaires qui permettaient de prendre en charge les usagers non encore enrôlés dans la base de données RAVEC.



Le Ministre d'Etat réitère sa disponibilité et son engagement à satisfaire les usagers par la délivrance des services de qualité.



Bamako, le 14 février 2023



P/LE MINISTRE D'ETAT P/O. LE CHEF DE CABINET,



Colonel Abdramane OUATTARA Chevalier de Ordre National