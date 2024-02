Consolidation de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : plus de 20 ministres burkinabè, maliens et nigériens en conclave à Ouagadougou - abamako.com

News Diplomatie Article Diplomatie Consolidation de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : plus de 20 ministres burkinabè, maliens et nigériens en conclave à Ouagadougou Publié le jeudi 15 fevrier 2024 | MAECR-BE

© Autre presse par DR

Après la rencontre des experts, les ministres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sont réunis ce jeudi 15 février à Ouagadougou sous la présidence des trois chefs de délégation à savoir, le Général de Brigade Kassoum COULIBALY, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, chef de délégation du Burkina Faso, le Colonel Abdoulaye MAIGA, ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, chef de délégation du Mali, et le ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Salifou MODI, chef de délégation du Niger.







La présente réunion regroupant une vingtaine de ministres des trois pays dont le chef de la diplomatie Burkinabè, Karamoko Jean Marie TRAORE, se veut un cadre dont l’objectif est de revisiter la Charte de l’Alliance des Etats du Sahel, et d’élaborer un traité portant création de la Confédération réunissant les trois pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger.



Ce rendez-vous de Ouagadougou doit aussi permettre aux différentes délégations des trois pays d’examiner le contexte politique, marqué par la décision historique du Burkina, du Mali et du Niger de se retirer sans délai de la CEDEAO.







« Ce retrait offre une nouvelle opportunité de parvenir à une fraternité réelle, une solidarité réelle, et une intégration réelle, sans aucune ingérence ni manipulation extérieure », a soutenu le Colonel Aboulaye MAIGA, Chef de délégation du Mali.







« La présente réunion nous permettra de mettre en place une architecture institutionnelle de l’AES. Ce mécanisme permettra à notre Alliance et à la Confédération de fonctionner efficacement au grand bonheur des populations du Liptako Gourma », indique le Général de Corps d'Armée Salifou MODI, chef de délégation du Niger.







Cette assurance est partagée par le chef de délégation du Burkina Faso.



«Nous sommes sur la bonne voie, et nous devons poursuivre sereinement le processus d’implémentation de notre Alliance et de notre Confédération, en dehors d’un espace sous régional où la forme semble avoir visiblement pris le pas sur le fond. C’est à ce prix que nous construirons des nations fortes et prospères, basées sur des valeurs d’équité, de justice et de développement harmonieux pour le bonheur des populations », a indiqué de son coté le Général de Brigade Kassoum COULIBALY, chef de délégation du Burkina.



La réunion des ministres de l’AES prendra fin dans la soirée de ce 15 février par la lecture de la déclaration sur le relevé des conclusions.







A.O