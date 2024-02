Incendie au grand marché de Bamako : Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels très importants - abamako.com

Une bonne partie du grand marché de Bamako, notamment aux alentours de Dabanani, a été incendiée, le mercredi 14 février 2024. Selon les informations recueillies auprès des responsables de la chambre de commerce et d’industrie du district de Bamako, il n’y a pas eu de perte en vie humaine, ni de blessé, mais des dégâts matériels très importants sont à signaler.



Pour la énième fois, le grand marché de Bamako vient d’être incendié. L’incendie a débuté, le mercredi 14 février 2024 aux environs de 2 heures du matin, au niveau de Dabanani au sein du Grand Marché de Bamako. «La toiture des bâtiments a été entièrement consumée par les flammes. Les sapeurs-pompiers se battent depuis hier soir pour maîtriser le feu. De nombreuses boutiques ont été calcinées et réduites en cendres, laissant les commerçants face à des pertes matérielles conséquentes », indiquent des témoins.



Quant à Arouna Kanté, Président de la chambre de commerce et d’industrie du district de Bamako, des enquêtes seront menées pour situer les responsabilités. « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris qu’il y a eu l’incendie depuis hier soir à 2 heures du matin. On a été informé par les commerçants détaillants que des magasins des commerçants au niveau de Dabanani (grand marché de Bamako) font l’objet d’incendie. Nous avons constaté beaucoup de dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine, ni de blessé. Nous allons prendre toutes les mesures qui s’imposent pour pouvoir mener des enquêtes et situer les responsabilités », a déclaré Arouna Kanté. Il a invité les victimes de l’incendie à être vigilants et courageux. « Nous allons faire tout pour éradiquer ce fléau, pour que des incendies de ce genre ne se reproduisent plus dans notre pays », a conclu Arouna Kanté.





Cet incendie fait suite à ceux des marchés de Gao et Kayes. Et ce n’est pas la première fois que le grand marché de Bamako parte en feu. On se rappelle que le grand marché de Bamako a été incendié en 2014 et en 2017. Et à chaque fois qu’il y a incendie, le travail des sapeurs-pompiers est rendu difficile faute de voie d’accès adéquate pour pouvoir maîtriser le feu. Il sied de prendre réellement des dispositions idoines pour mettre fin à ce fléau.







A. Sogodogo