Alliance des Etats du Sahel (AES) : les grandes recommandations de la réunion des ministres à Ouagadougou Publié le vendredi 16 fevrier 2024

Alliance des Etats du Sahel (AES) : les grandes recommandations de la réunion des ministres à Ouagadougou

La réunion des ministres de l’Alliance des Etats du Sahel s’est achevée ce jeudi 15 février 2024, à Ouagadougou, sous la présidence des trois chefs de délégation à savoir le Général de brigade Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, chef de la délégation du Burkina Faso, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation chef de la délégation du Mali, et le Général de Corps d'Armée Salifou Modi, ministre de la Défense nationale, chef de la délégation du Niger.



La rencontre a débouché sur 6 recommandations qui sont les suivantes :







- Elaborer la feuille de route de la Confédération des Etats du Sahel ;







- Accélérer l’élaboration de la charte graphique de l’AES ;







- Elaborer dans de meilleurs délais les projets et protocole additionnel relatifs à la répartition et aux compétences entre la Confédération et les Etats ;







- Elaborer dans l’urgence un projet de protocole additionnel relatif à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des Etats de l’AES de la CEDEAO ;







- Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO ;







- Identifier des partenaires stratégiques.







Halima K.