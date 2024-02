CAN CAF Total Energies 2023 : La Côte d’Ivoire domine le Nigeria et remporte le trophée - abamako.com

CAN CAF Total Energies 2023 : La Côte d'Ivoire domine le Nigeria et remporte le trophée Publié le vendredi 16 fevrier 2024 | Le challenger

La Côte d’Ivoire a remporté dimanche la Coupe d’Afrique des nations CAN TotalEnergies 2023 en s’imposant devant le Nigeria 2-1 au Stade Alassane Ouattara d’Ebimpé à Abidjan.



Au sortir d’une cérémonie de clôture encore riche en sons, le Nigeria et la Côte d’ivoire se sont avancés sur la pelouse du stade Alassane Ouattara pour en découdre. Et la tension de cette finale se ressent dès les premiers contacts. L’arbitre mauritanien Dahane Beida doit s’y prendre à plusieurs reprises, pour calmer les ardeurs.



Ce sont les Éléphants néanmoins qui contrôlent la première période, avec les meilleures occasions de jeu. Max-Alain Gradel (17è) ou encore Simon Adingra (33è) n’arrivent pas à cadrer leur frappe.



Et, contre le cours du jeu à la 37è, William Troost-Ekong s’élève plus haut que la défense ivoirienne et catapulte le corner de Lookman dans les filets de Fofana. C’était la première véritable incursion des Super Eagles sur les buts des Éléphants. Le Nigeria va à la pause avec l’avantage au score (1-0).



Les Éléphant reviennent des vestiaires avec les mêmes intentions qu’à l’entame et repartent vite à l’abordage des buts adverses. A la 49è, Gradel reprend un ballon mal repoussé par Nwabali mais sa frappe n’est pas assez puissante.



La Côte d’Ivoire continue de pousser pour égaliser. Mais la tête de Franck Kessié sur une remise d’Adingra n’inquiète pas Nwabali (59è). Odilon Kossounou s’essaye aussi dès 30m mais le gardien nigérian dévie le ballon. Sur le corner qui suit, Kessié trouve enfin l’égalisation (62è).



Le match est relancé. Et les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup. Tout le stade se lève comme un seul homme quand Sébastien Haller tente une reprise acrobatique mais la frappe passe à côté (74è). Ce n’est que partie remise.



Six minutes, plus tard, sur un nouveau débordement d’Adingra sur son côté, Haller tend le pied devant Troost-Ekong et trompe Nwabali. La Côte d’Ivoire prend les devants dans cette finale. Le Nigeria tente de revenir au score, mais en vain.



La Côte d’Ivoire remporte la Coupe d’Afrique des nations CAN TotalEnergies 2023 et devient le 1er pays organisateur à remporter la compétition depuis l’Egypte en 2006. Les Eléphants accrochent ainsi une troisième étoile à leur maillot, à égalité avec leurs adversaires du jour.



Simon Adingra : « Ne jamais abandonner »



À 22 ans, Simon Adingra a affiché une grande maturité ce dimanche sur la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Une prestation XXL qui lui a valu le prix d’Homme du Match TotalEnergies.





Simon Adinga

Le natif de Yamoussoukro vient sûrement de prendre une nouvelle dimension, lors de cette soirée dominicale. À l’initiative du premier but ivoirien, le numéro 24 a tenu à dédier ce prix à ses coéquipiers : “On l’a fait ensemble, on est champion d’Afrique, c’est incroyable. Je viens de vivre l’un des plus beaux moments de ma vie et cela c’est grâce à mes frères d’arme.” confie le jeune homme.



En regardant ce trophée, avant d’aller festoyer avec les membres de l’équipe, l’Ivoirien s’est souvenu de ses moments de galère: “C’est la preuve qu’il ne faut jamais abandonner dans la vie. Je pense actuellement à mon père qui n’est plus des nôtres, je sais qu’il aurait été fier de moi, de nous, de notre équipe ce soir” a lancé l’attaquant.



À noter que Simon Adingra a été également nommé Meilleur Jeune Joueur du tournoi. Une nouvelle fois mérité.



José Peseiro, sélectionneur des Super Eagles : «La Côte d’Ivoire a su mieux gérer la pression»



Pour le sélectionneur portugais des Super Eagles, le système utilisé depuis le début de la compétition n’a simplement pas fonctionné dans cette finale. «Lorsque vous avez un système que vous utilisez et qu’il fonctionne, vous ne voulez vraiment pas le changer. C’est vrai que j’ai gardé cette stratégie jusqu’à ce que nous soyons menés 2-1 et puis, j’ai décidé de changer… Nous avons encaissé des buts sur quelques erreurs défensives et ils ont baissé de niveau, face aux Ivoiriens. Mais je suis fier de la façon dont mes joueurs se sont comportés dans ce tournoi», a-t-il expliqué.



Aussi, le technicien estime que la Côte d’Ivoire s’est montrée plus solide mentalement que ses poulains. «La Côte d’Ivoire a été meilleure que nous aujourd’hui, ils ont mieux géré la pression, ils ont fait un travail remarquable. Mon équipe n’a pas joué au même niveau. Mon équipe est triste mais pour moi, ils ont fait ce qu’ils pouvaient», a-t-il déclaré.



Source : www.cafonline.com



Les récompenses individuelles et collectives



Voici les récompenses individuelles et collectives de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023.



Auteur de deux passes décisives dans la partie, le jeune Simon Adingra (22 ans) a été désigné Homme du match TotalEnergies de la finale. Mais le titre de meilleur joueur de toute la compétition revient au défenseur nigérian, William Troost-Ekong, le principal pilier de la solide défense présentée par les Super Eagles dans le tournoi (seulement quatre buts encaissés en sept sorties).



Emilio Nsue Lopez reçoit le Soulier d’or Puma de la Compétition. Auteur de 5 buts lors de la phase de groupes, dont un triplé contre la Guinée-Bissau, et un doublé face à la Côte d’Ivoire, l’attaquant et capitaine du Nzalang Nacional n’a jamais été rejoint en tête du classement des buteurs.



Le titre du meilleur gardien Ecobank a été décerné au portier sud-africain Ronwen Williams dont les sauvetages héroïques et surtout les quatre tirs au but stoppés face au Cap Vert en quart de finale, auront grandement marqué les esprits durant cette compétition.



L’Afrique du Sud, en plus de la troisième place au classement général, reçoit le trophée de l’Equipe Fair Play Air Côte d’Ivoire de la compétition.



Voici le palmarès complet de la CAN TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023



Vainqueur : Côte d’Ivoire



Finaliste : Nigéria



Troisième : Afrique du Sud



Quatrième : République Démocratique du Congo



Meilleur joueur TotalEnergies: William Troost-Ekong (Nigéria)



Meilleur buteur Puma (Puma Golden Boat) : Emilio Nsue Lopez



Meilleur gardien Ecobank : Ronwen Williams (Afrique du Sud)



Equipe Fair-Play Air Côte d’Ivoire : Afrique du Sud