Le Sam et le Sylima se retrouvent pour protester Publié le vendredi 16 fevrier 2024

Le Syndicat autonome de la magistrature (SAM) et le Syndicat libre de la magistrature (Sylima) se retrouvent après quelques mois de brouilles. Pour sceller leurs retrouvailles, les deux syndicats ont signé un communiqué conjoint, dans lequel ils s’insurgent contre une Lettre circulaire du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social relative aux horaires de travail, non sans envoyer quelques piques au ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des sceaux.



«L’institution judiciaire a ses particularités qui expliquent que, d’une part, les magistrats sont régis par un statut autonome du fait du rang constitutionnel qui leur est dû, et, d’autre part, les juridictions ne sont pas soumises au même mode de fonctionnement que l’administration générale. Cela est d’autant plus vrai, que toute interruption du traitement de certaines, est formellement interdite. C’est pourquoi les magistrats conduisent, bien souvent, des audiences jusqu’à des heures avancées de la nuit sans percevoir le moindre centime comme prime ou indemnité au titre des heures supplémentaires, contrairement à ce qui s’observe chez d’autres agents publics», peut-on lire dans ce communiqué conjoint en date du 12 février 2024.



Pour le Sam et le Sylima, «le Mali Kura exige la rupture avec la confusion et un attachement indéfectible à la séparation des Pouvoirs constitutionnels, ce qui requiert l’observance de l’orthodoxie républicaine dans la conduite des affaires publiques».