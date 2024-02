Report de la présidentielle au Sénégal : la CEDEAO exhorte les parties prenantes à respecter la décision du conseil constitutionnel - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Report de la présidentielle au Sénégal : la CEDEAO exhorte les parties prenantes à respecter la décision du conseil constitutionnel Publié le vendredi 16 fevrier 2024 | aBamako.com

© Présidence de CI par DR

64e Sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja

Dimanche 10 décembre 2023. Le 64e Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO s`est tenu à Abuja Tweet

La commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest ( CEDEAO) a exhorté vendredi, dans un communiqué, " les parties prenantes" au Sénégal à respecter la décision du conseil constitutionnel et à demander aux autorités compétentes de fixer la date pour la tenue de l'élection présidentielle conformément à cette décision.



Dans une décision rendue publique le jeudi 15 février dernier, le conseil constitutionnel sénégalais s'est opposé au report de la présidentielle dans ce pays désavouant ainsi l'Assemblée nationale et le président sénégalais Macky Sall.



Poursuivant, la commission de la CEDEAO a lancé un appel à la classe politique et aux forces vives du Sénégal à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue inclusif pour préserver les acquis démocratiques de ce " pays phare " de la CEDEAO.



" La commission de la CEDEAO continue de suivre la situation et invite toutes les parties prenantes au respect de l'Etat de droit afin de garantir la tenue d'une élection libre, inclusive et transparente ", a conclu le communiqué.



Le Conseil constitutionnel du Sénégal a jugé contraire à la constitution, la loi reportant au 15 décembre prochain la présidentielle sénégalaise initialement prévue le 25 février 2024.



L.Barro