Fatoumata Batouly Niane: Un mythe qui tient la République en haleine Publié le vendredi 16 fevrier 2024

Même fauchée (ce que nous ne lui souhaiterons jamais), mais sachant bien prendre soin d’elle, elle ne serait jamais passée inaperçue, Mais, en plus de cette éblouissante beauté et captivante beauté. le Tout-puissant lui a aussi accordé le privilège de trôner sur une fortune surréaliste qui donne l’impression que, plus on y puise, plus elle s’accroît. Ce qui fait incontestablement de Fatoumata Batouly Niane la nouvelle fée qui a la République à ses pieds, surtout dans son portefeuille.



Véritable chef d’œuvre de la création divine, sa fascinante beauté lui offre déjà un irrésistible atout d’influence, de puissance Sa beauté et surtout sa fortune nourrissent la rumeur, les commérages et aussi les fantasmes. Cela se comprend aisément car avant le 18 août 2020, elle était presque inconnue au bataillon de la Jet-set malienne ou dans le club des multimilliardaires de la République. Et comme un puissant éclair dans le sombre ciel sous une tempête, son aura a soudainement ébloui toute la République. Difficile aujourd’hui de rivaliser (en termes de popularité et de fortune) avec Son Altesse Fatoumata Batouly Niane au Mall.



La fascination autour de sa personne est telle que, aujourd’hui, certains n’hésitent plus à la surnommer «Mami Wata. Cette divinité aquatique du culte africain vaudou très répandu en Afrique de l’ouest. Pas seulement à cause de son éblouissante beauté, mais aussi de son influence réelle dans le pays et surtout du mythe qui entoure cette belle dame au charme irrésistible qui a presque réussi à reléguer toutes ces rivales du club des «Belles femmes riches» du pays dans l’ombre.



On a l’impression que sa fortune est inépuisable, entend-t-on souvent dans le les débats à son sujet, Elle donne l’impression d’une personne qui dispose d’une unité de fabrique d’argent ou qui a un fétiche cracheur de billets de banques, dit-on. Certaines mauvaises langues attribuent plusieurs sources à son empire financier. Pour d’autres elle n’est qu’un pion qui fait le jeu d’un puissant parrain tapi dans l’ombre. Aye to aka tilé ké (laisser la faire son temps), réagit une vieille pour mettre fin à une discussion. passionnée entre fans et détracteurs dans une Sotrama.



Il est vrai que toutes les étoiles ne brillent pas ensemble chacune a ainsi l’opportunité d’éblouir l’univers par son éclat Batouly s’est quand même lancée dans le business, particulièrement dans l’agro alimentaire avec notamment Touly bonbons de Touly’s indistry».



D’autres investissements importants sont annoncés dans le cercle de ses proches pour occuper une partie de cette marée humaine qui la vénère aujourd’hui. Ambitionne-t-elle d’être première femme à diriger Mali? «La question est pertinente, mais je ne pense pas qu’elle a une telle ambition. Elle se donne les moyens de peser sur l’avenir du pays, notamment la prochaine présidentielle.



Et, à ce rythme, elle sera sans doute le meilleur Joker a avoir dans ce jeu électoral, pense un analyste politique qui a requis L’anonymat. Alors pour qui roule l’énigmatique fée de Kayes. Des noms ont circulé et continuent d’être dévoilés sans que le camp de jeune influenceuse réagisse. Et cela d’autant que ce mystère conforte aussi la popularité de l’idole. La dame elle-même semble avoir toujours les pieds terre. Elle ne donne pas effet dans l’extravagance.



