Douanes maliennes : De Kayes à Kidal, vastes mouvements des agents de terrain Publié le samedi 17 fevrier 2024 | Aujourd`hui

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`inauguration de la nouvelle direction générale des douanes

Samanko, le 19 septembre 2022. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a procédé à la coupure de ruban symbolique inaugurant les locaux de la nouvelle direction générale des douanes maliennes, sis à Samanko dans la commune du Mandé. Tweet

Après les responsables des structures centrales, le Directeur général des Douanes du Mali, l’Inspecteur Général Amadou Konaté, vient de procéder à un important mouvement des agents de terrain, ballet qui n’a épargné aucune région douanière de Kayes à Kidal. Objectif : toujours booster les performances en vue d’atteindre les prévisions de recettes annuelles.



Les nominations, mutations et affectations continuent au niveau des douanes maliennes. Après la Direction générale et les structures centrales, voici touchés, à nouveau, les hommes de terrain. La dernière décision en date (N°0002/MEF-DGD Portant affectation du personnel) est signée de l’Inspecteur général Amadou Konaté le lundi 12 février 2024.



Premier constat : ces mouvements ont été effectués suivant les compétences de chaque structure centrale et de chaque région douanière. Ainsi, la Direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, que dirige le Col Major Ahmadou Sanogo, dont la compétence territoriale est nationale, reçoit une quarantaine d’éléments nouveaux en vue de résoudre la problématique du personnel de terrain.



Le Bureau des Exonérations des Maliens de l’Extérieur, placé sous le contrôle du Col Abdoulaye Ongoïba, voit ses rangs enrichis de cinq (5) nouveaux agents.



Le Bureau du Contrôle de Transit a ouvert ses portes à huit (8) nouveaux soldats de l’économie. De son côté, le BPP: Bureau des Produits Pétroliers, avec à sa tête le Col Sira Mallé, dont la compétence est nationale, voit sa taille augmenter en termes d’éléments avec dix-neuf (19) nouvelles têtes.



Au niveau du BRE: Bureau des Régimes Économiques, l’équipe du Col Chiaka Tanou, voit arriver en renfort dix-sept (17) nouveaux guerriers de l’économie.



Autre Bureau d’envergure nationale, le Guichet Unique pour le Dédouanement des Véhicules accueille pour sa part treize (13) nouveaux agents prêts à mouiller la tenue conformément aux dispositions du code douanier.



Parlant de l’équipe de la direction des Douanes du District, dont le patron est le Col Major Diaguéli Diakité, elle a été renforcée par vingt-quatre (24) nouveaux agents, pour davantage assurer la bonne couverture du terrain.



La direction des Douanes de Kayes, a, de son côté, enregistré l’arrivée de douze (12) nouveaux éléments, en plus de la nomination de l’Inspecteur Cheick Oumar Traoré comme adjoint au chef BMI.



La région douanière de Koulikoro a, pour sa part, vu l’arrivée dans ses rangs de dix-sept (17) nouveaux soldats de l’économie, dont l’Inspecteur Mamoutou Koné, promu chef de Brigade du Bureau Principal de Nara et le Contrôleur Ibrahima Kouyaté promu, chef de Brigade du Bureau Secondaire de Banankoro.



La direction des Douanes de Sikasso, n’a pas été oubliée, car le Col Attaher Ag Bazett enregistre l’arrivée dans son équipe de onze (11) nouveaux éléments.



L’équipe de la direction des Douanes de Ségou avec à sa tête, le Col Seydou Traoré a été renforcée par dix (10) nouveaux agents.



Quant aux équipes des régions de Mopti, Tombouctou, Kita, Koutiala, Nioro du Sahel, elles ont également bénéficié des renforts, tandis que l’équipe de la région de Bougouni, sous la houlette du Col Abeta Ag Seydou, elle a été renforcée par dix (10) nouveaux soldats de l’économie et où le Contrôleur Cheick Abdoul Kader Touré a été promu chef de Brigade du Bureau Principal.



Le nouveau chef de la BMI de Sélingué est le Contrôleur Hamaboye Barry, et, l’Inspecteur Samba Nouhoum Dembélé s’est vu confier les clefs de commande du Bureau Secondaire de Manankoro, tandis que le Poste de Surveillance de Kolondiéba est désormais placé sous la houlette du jeune Contrôleur Abdoulaye Ouattara.



Derrière tous ces mouvements effectués par le Directeur général, le Gal Amadou Konaté, un seul mot d’ordre : booster les performances douanières en 2024.



A titre de rappel, pour l’année 2024, les prévisions de recettes sont fixées à 795 milliards de F CFA, soit une réalisation mensuelle de 66,25 milliards de F CFA.



El Hadj A.B. HAIDARA