Awards du Forum Africain "Sport et Tourisme" 2024 à Abidjan : Samba Bathily, Makan Magassouba et Amadou Diaby primés ! Publié le samedi 17 fevrier 2024

Plusieurs acteurs du développement du tourisme à travers le sport viennent d’être distingués par le Forum Africain “Sport et Tourisme” lors d’un dîner gala, tenu le vendredi 9 février 2024, à Abidjan. Parmi les récipiendaires figurent le Président Directeur Général d’Africa Development Solutions (ADS) Samba Bathily avec le Prix d’Excellence du Mécène et Investisseur dans le sport et le tourisme et Makan Magassouba avec le Prix d’Excellence pour la promotion de l’Economie du sport en Afrique. Quant au Président de l’AS Vita Club de Kinshasa, Amadou Diaby, il a été primé par le Prix d’Excellence du Dirigeant Sportif et Promotion dans le tourisme et de la culture.



Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. La première édition du Forum Africain “Sport et Tourisme” tenue le vendredi 9 février 2024, à l’hôtel Radisson Blu d’Abidjan en présence de plusieurs personnalités, a connu un franc succès. Organisé par Sports Nation Africa (SNA) et Heptagone Partners, ce forum s’est déroulé en marge de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui vient de se tenir du 13 janvier au 11 février, en Côte d’Ivoire avec le sacre des Eléphants.



“Le sport ne se limite pas à des jeux et des compétitions. Il incarne des histoires inspirantes, crée des héros nationaux et éveille des émotions profondes. Le tourisme, quant à lui, nous invite à découvrir de nouveaux horizons, à goûter à la diversité culturelle et à créer des souvenirs inoubliables. Ensemble, ces deux domaines peuvent déclencher une synergie extraordinaire”, selon l’un des co-fondateurs. Avant de rappeler que : “la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire représente l’un des moments uniques où la passion pour le sport et le désir de voyager se rejoignent pour former une alliance puissante”.



Voilà comment l’idée du Forum Africain “Sport et Tourisme” a vu le jour. Ce grand rendez-vous des acteurs des domaines du sport et du tourisme a été marqué par des panels sur différentes thématiques. Il s’agit, entre autres, de la “promotion du tourisme africain à travers le sport : stratégie et retour d’expériences” ; “partage d’expériences de légendes” ; “solutions pour une collaboration durable entre sportifs et agence nationale de développement du tourisme et des investissements” et enfin la “promotion de l’investissement touristique par le sport : opportunité et stratégies pour l’Afrique”.



Une exposition photos a été aussi organisée pour mettre en valeur la meilleure photo de promotion d’une destination Afrique. Cela en lien avec la thématique de la CAN 2023.



L’un des temps forts du Forum Africain “Sport et Tourisme” aura été le dîner gala dénommé “Awards FAST” où plusieurs prix ont été décernés aux acteurs du développement du tourisme à travers le sport. De nombreuses personnalités ont pris part à cette soirée.



S’agissant des distinctions, le Comité d’Organisation de la CAN (Cocan) s’est vu décerné le prix d’Excellence de l’organisation de la CAN Touristique et culturelle. Les anciens internationaux sénégalais à savoir Khalilou Fadiga et Alassane N’Dour ont été primés par le Prix d’Excellence de la légende du football, Ambassadeurs du tourisme africain.



Notre compatriote Samba Bathily, Président Directeur Général d’Africa Developement Solutions (ADS) a reçu le Prix d’Excellence du Mécène et Investisseur dans le sport et le tourisme. Tandis qu’un autre Malien en la personne de Makan Magassouba s’est vu décerné le Prix d’Excellence pour la promotion de l’Economie du Sport en Afrique tout comme l’ancien international du Niger Issoufou Idrissa (il est Ambassadeur du Parlement Panafricain pour le Sport).



Le Président de l’AS Vita Club de Kinshasa, Amadou Diaby, a été distingué par le Prix d’Excellence du Dirigeant Sportif et Promotion dans le tourisme et de la culture.



Le Prix d’Excellence pour la promotion de l’investissement touristique en Afrique a été décerné au Directeur général de SAPCO au Sénégal, Souleymane N’Diaye.



El Hadj A.B. HAIDARA