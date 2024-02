Poursuivis pour meurtre et détention illégale d’arme à feu : Kola Bocoum et Aboubacar Sissoko prennent différentes sentences - abamako.com

Poursuivis pour meurtre et détention illégale d'arme à feu : Kola Bocoum et Aboubacar Sissoko prennent différentes sentences Publié le samedi 17 fevrier 2024 | Aujourd`hui

Kola Bocoum et Aboubacar Sissoko étaient à la barre des assises le mercredi 7 février pour répondre des faits de meurtre et de détention illégale d’arme à feu. Reconnus coupables par les jurés, Kola Bocoum a été condamné à 7 ans d’emprisonnement et Aboubacar Sissoko a pris 5 ans et 500 000f d’amende.



Les inculpés à la barre n’ont pas emprunté deux chemins. Ils sont directement passés aux aveux comme lors de l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur. Le ministère public a souligné qu’étant substitut en Commune II du district de Bamako, Dieu Seul sait combien de dossiers il a eu à gérer à l’intervalle de 6 mois seulement. “La jeunesse malienne n’a aucune importance à la vie humaine aujourd’hui. C’est très facile de donner la mort aux gens et de venir pleurer à la barre. Il faut les punir très sévèrement pour que justice soit faite. L’avenir de la jeunesse est très sombre si nous ne prenions pas la justice au sérieux”, a-t-il déclaré.



Les avocats de Kola et Aboubacar ont fait savoir que c’était un accident et il y a eu mort d’homme. “Ils ont amèrement regretté, permettez-les de se ressaisir après cette erreur de jeunesse”, ont-ils plaidé. Malgré cette plaidoirie, ils n’ont pas échappé à la lourde sentence des juges. Kola a été condamné à 7 d’emprisonnement et Aboubacar Sissoko a pris 5 ans et 500 000 F CFA d’amende.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 mai 2021, après une soirée récréative avec ses camarades au bar Shanghai, sis à l’Hippodrome, Aboubacar Sissoko a pris le véhicule de sa mère pour raccompagner Kola Bocoum à son domicile, à Bagadadji. Sur le trajet, il a fait escale au bar Doufing pour rencontrer un ami. Arrivé sur le lieu, il est descendu en laissant les clés de la voiture avec Kola Bocoum, en lui indiquant la présence d’un pistolet automatique à l’intérieur. Contre toute attente, Kola a pris l’arme pour aller acheter de la cigarette chez Soumaïla Cissé. Celui-ci ayant aperçu l’arme, a tenté de la toucher. Kola a protesté vigoureusement et a pointé subitement le pistolet sur Soumaïla et a tiré à bout portant.



Alertée par la déflagration, une patrouille de police venue sur ledit lieu et a transporté d’urgence la victime à l’hôpital Gabriel Touré, où elle a rendu l’âme quelques instants après, des suites de ses blessures.



Inculpés pour le crime d’homicide volontaire et de détention illégale d’arme à feu, Kola Bocoum et Aboubacar Sissoko ont entièrement reconnu les faits qui leur sont reprochés. Marie Dembélé