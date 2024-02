L’ambassadeur Ahmad Abdourahamane Al-Senaidi lors de la journée nationale du sport du Qatar : “Cette journée s’inscrit dans le cadre de la «diplomatie sportive» mise en œuvre par l’Emir père Cheick Hamad Bin Khalifa Al-Thani” - abamako.com

© aBamako.com par DR

Diplomatie sportive: l`Ambassadeur de Qatar au Mali pérennise la pratique du Sport

“Il s’agit d’encourager la pratique régulière d’une activité physique”



L’édition 2024 de la Journée nationale du sport de l’Etat de Qatar a été célébrée, le mardi 13 février dernier, par l’ambassadeur du Qatar au Mali, Ahmad Abdourahamane Al-Senaidi, lors d’une cérémonie qui a vu la participation du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba. On notait aussi la présence de plusieurs personnalités du Mouvement olympique et sportif. Et le Qatar célèbre cette journée chaque deuxième mardi du mois de février. Cela depuis 2012. Il s’agit d’encourager surtout la pratique régulière d’une activité physique.



En plus du ministre Abdoul Kassim Fomba, on notait aussi la présence du président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, de l’ancien ministre et l’actuel président de la Fédération malienne de basket-ball, Me Jean-Claude Sidibé ainsi que l’entraîneur Djibril Dramé et le président du parti PRVM/Fasoko, Mamadou Oumar Sidibé. Le directeur national des sports et de l’éducation physique, Abdoul Aziz Maïga, était aussi du rendez-vous.



La célébration a débuté d’abord par une activité sportive avec quelques jeux de ballon avant que l’ambassadeur Ahmad Abdourahamane Al-Senaidi livre son message tout en souhaitant la bienvenue à ce beau monde. “Le principe de cet événement est d’ancrer dans la vie de la société les principes positifs inhérents au sport : endurance, solidité, dépassement de soi, esprit collectif et bien-être sanitaire”, dira le diplomate qatari.



Durant cette journée, selon l’ambassadeur Ahmad Al-Senaidi, “c’est l’ensemble du Qatar qui se met à l’arrêt pour s’engager dans une des nombreuses disciplines sportives. Les écoles, ministères, ambassades et entreprises organisent alors diverses activités sportives”.





Le Directeur de publication avec l’ambassadeur Ahmad Abdourahamane Al-Senidi

Le but, précisera-t-il, est aussi de mettre en garde contre les défis négatifs de la sédentarité. Avant de rappeler que l’obésité est devenue un réel problème de santé publique au Qatar que les autorités s’attèlent à réduire. “Cette journée du sport s’inscrit enfin dans le cadre de la ‘diplomatie sportive’ mise en œuvre, il y a une vingtaine d’années par l’Emir père Son Altesse Cheick Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Le Qatar, nation passionnée de sport, pratique une variété d’activités sportives modernes et traditionnelles”. Parole de l’ambassadeur Ahmad Al-Senaidi.



Le ministre Abdoul Kassim Fomba a saisi cette journée





Habib Sissoko, président du CNOSM avec l’ambassadeur Ahmad Abdourahamane Al-Senaidi

pour saluer la coopération entre le Mali et l’Etat du Qatar, jugé exemplaire. Il a ensuite salué cette belle initiative de la pratique du sport avant de rappeler l’importance du sport pour la santé qui est aussi un facteur de cohésion sociale. Après, ce fut la coupure du gâteau d’anniversaire et une dégustation.



El Hadj A.B. HAIDARA







Journée nationale du sport de l’Etat du Qatar :



Une initiative leadeuse pour sensibiliser au rôle du sport dans le développement humain



L’Etat de Qatar a célébré, mardi 13 février, la 13e édition de la Journée nationale du sport, sous le slogan “C’est ton choix”. Cette célébration affirme la conviction de la direction sage et sa vision perspicace que le sport est un facteur principal dans la construction de l’être humain qu’il soit qatari ou résident.



La Journée du sport vise à sensibiliser à l’importance de la santé physique, à encourager les membres de la communauté à pratiquer l’activité physique et le mouvement, et à promouvoir le concept du sport pour tous. Elle reflète également l’engagement de l’Etat à promouvoir la sensibilisation à l’importance de l’exercice pour réaliser un équilibre global entre le corps et l’esprit.



L’Etat de Qatar a été leadeuse dans l’initiative d’attribuer une Journée nationale du sport, en réponse à la Décision Amirie n°80 de l’année 2011 qui stipule que le mardi de la deuxième semaine de février de chaque année est la Journée du sport de l’Etat, et que c’est un jour férié officiel.



L’intérêt accordé par l’Etat de Qatar au sport provient de sa conscience de son énorme rôle dans la construction de l’être humain qui est l’un des éléments les plus importants des processus de l’évolution et du développement ; un élément qui participe fortement et efficacement au processus de la construction de la nation notamment vu que le sport est considéré comme l’un des fondements les plus importants de la Vision nationale de Qatar 2030. En effet, l’attribution d’une Journée nationale du sport encourage la pratique des sports et hausse leur importance. Le sport représente l’esprit sportif, les valeurs morales et humaines et les bienfaits pour la santé. Cette journée vise aussi à sensibiliser toutes les catégories sociales à l’importance du sport dans la vie quotidienne et à les encourager à le pratiquer tout au long de l’année.



Le slogan “C’est ton choix” a été choisi pour la Journée du sport de cette année afin d’affirmer l’importance de prendre une décision réfléchie de pratiquer le sport. Pratiquer du sport est le choix idéal pour affronter les défis de l’époque et lutter contre les maladies chroniques causées par le manque de mouvement. C’est également promouvoir la prise de conscience que la décision de pratiquer le sport doit être basée sur la compréhension et la sensibilisation car il dépend de l’individu lui-même de prendre cette décision et de définir le sport comme étant un élément essentiel dans son mode de vie.



XXXX



Le directeur de l’agence de presse du Qatar :



La Journée du sport est un signe distinctif propre à l’État de Qatar



Son Excellence M. Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, le directeur général de l’Agence de presse de Qatar (QNA) a affirmé que l’Etat de Qatar tient à tout ce qui contribue à protéger la santé des membres de sa communauté et de ses résidents.



Le directeur de l'agence de presse du QatarDans sa déclaration à l’occasion de la Journée nationale du sport, Son Excellence a dit que le sport joue un rôle majeur dans la Vision nationale de Qatar 2030 dans le but de réaliser le développement durable sous la direction de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l’Emir du pays.



Il a également affirmé que “QNA” accorde une énorme importance à la Journée du sport à travers l’organisation d’activités sportives pour ses employés et pour leurs familles, et en accordant une large couverture aux événements de cette journée, ce qui renforce la valeur du sport dans la société.



Son Excellence a précisé que l’Etat de Qatar est l’un des principaux pays du monde qui attache une importance significative à divers sports car il réalise l’importance du sport pour la santé publique, se référant au vieux proverbe : “Un esprit sain dans un corps sain”. Il a également indiqué que la Journée nationale du Sport, qui coïncide avec le deuxième mardi du mois de février de chaque année, est une marque caractéristique de l’Etat de Qatar parmi les pays du monde. Le Qatar vise, à travers cette journée à encourager la pratique du sport en tant que mode de vie qui améliore les capacités physiques et sanitaires de tous les membres de la communauté grâce à divers programmes et activités sportifs, conformément à la Vision futuriste de Qatar 2030.



Son Excellence Al Rumaihi a ajouté que Doha est devenue la capitale du sport et de la créativité, notant le rôle du sport dans la formation des caractéristiques et du mode de vie de la société qatarie de différentes catégories d’âge. Il a expliqué que l’Etat a augmenté le nombre d’événements sportifs pour répondre aux désirs de chaque individu de pratiquer des sports adaptés à ses capacités, son âge et ses besoins physiques et sanitaires, offrant ainsi une variété d’options pour la pratique sportive. Il a aussi déclaré que le monde a poursuivi avec intérêt et admiration l’accueil par l’Etat de Qatar de près de 500 événements sportifs internationaux depuis 2005, couvrant divers sports et groupes d’âge. Son Excellence a également noté les initiatives multiples et diverses de Qatar, des initiatives qui reflètent la grande valeur du sport dans la vie des gens dans l’Etat de Qatar puisqu’il renforce la sécurité des corps et des esprits, ce qui augmente la contribution intellectuelle de chaque individu dans la société.



Mr Al Rumaihi a expliqué, en outre, que grâce à l’infrastructure de classe mondiale instaurée pour accueillir la Coupe du monde de la Fifa Qatar-2022, le Qatar est devenu une arène ouverte pour la pratique de divers sports, permettant à ses habitants de choisir leurs sports préférés afin de renforcer la confiance en soi et améliorer les capacités physiques et mentales de tous les membres de la société.



Son Excellence le Directeur Général de l’Agence de Presse de Qatar a estimé que le succès de l’organisation de la Coupe d’Asie Qatar-2023 et la victoire de l’équipe nationale qatarie dans le tournoi reflètent la civilisation rayonnante de l’Etat de Qatar, son développement et sa renaissance urbaine dans divers domaines