Homicide volontaire et vol qualifié : Tibou Sow et coaccusés condamnés à 15 ans de prison

Homicide volontaire et vol qualifié : Tibou Sow et coaccusés condamnés à 15 ans de prison Publié le samedi 17 fevrier 2024 | Mali Tribune

Tibou Sow, Seydou Traoré dit Seydou Diop, Sadio Doumbia alias Eléphant et Idrissa Pamoussa alias Mochikè ont comparu devant les jurés de la Cour d’assises de Bamako. Accusés d’homicide volontaire et vol qualifié, ils ont été condamnés à 15 ans de prison par la Cour d’assises, le lundi 12 février 2024.



Ce procès a été qualifié de “comédie” par l’auditoire du fait que tout au long des débats, les accusés ont fait rire la salle d’audience avec des réponses comiques.



Dans la nuit du 4 et 5 mai 2017 vers 5 h du matin, cinq individus ont fait irruption dans l’enceinte de l’Entreprise malienne de travaux d’ingénierie (EMTI), sise à Kalabancoro. Ils ont cambriolé le bureau du comptable.



Pour faciliter leur besogne, les cambrioleurs ont ligoté Mody Bah Fomba et Bakary Dembélé, deux agents de sécurité, présents au moment des faits. Ils cassèrent deux coffres forts en place pour emporter la somme de 25 854 000 F CFA. Dans la foulée du cambriolage, Bakary Dembélé qui tentait de riposter a été tué.



Quelques mois plus tard, les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police de Kalabancoro mettent la main sur un groupe d’individu ayant commis des braquages dans les encablures de Kalabancoro.



Dans le lot se trouvaient Tibou Sow, Seydou Traoré dit Seydou Diop, Sadio Doumbia dit Eléphant, Idrissa Pamoussa alias Mochikè et Salia Sidibé alias Donsoba. Après leurs aveux, les suspects seront conduits devant le parquet de la Commune V qui a décidé d’ouvrir une information judiciaire.



A l’enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, les inculpés Tibou Sow, Seydou Traoré dit Seydou Diop, Sadio Doumbia dit Eléphant et Idrissa Pamoussa alias Mochikè ont tous reconnu leurs forfaits. Ils ont affirmé avoir ligoté les deux gardiens qui se trouvaient dans les locaux de l’entreprise EMTI. Les accusés ont même avoué d’autres braquages comme ceux commis dans la Pharmacie Bamamou de Kalabancoro, au sein de la société Randgold de Faladié…



Selon les aveux de Sadio Doumbia, les deux gardiens ont été ligotés cette nuit par Idrissa Pamoussa et Tibou Sow. S’agissant de Seydou Traoré, il a soutenu à l’enquête préliminaire qu’après le partage du butin de l’Entreprise malienne de travaux d’ingénierie, chacun a perçu 2 millions de F CFA.



Comparus lundi dernier devant la Cour d’assises pour homicide volontaire et vol qualifié, Tibou Sow et co-inculpés se sont rétractés. Ils ont opté pour la dénégation des faits comme ligne de défense à la barre en reniant systématiquement leurs dépositions au niveau du juge instructeur.



Le ministère public occupé par Amadoun Guindo dit Balobo, procureur général près la Cour d’appel de Bamako, dans son réquisitoire, s’est référé aux articles 199, 252, 253, 254, 255 et 257 du code pénal, qui peuvent donner lieu à l’application des peines criminelles.



“Ces accusés ont fait saigner des entreprises et des individus. Au regard des faits pour homicide volontaire et vol qualifié selon le code pénal, c’est la peine capitale. En conséquence, le ministère public requiert la perpétuité pour Tibou Sow et co-inculpés”, a défendu le procureur général Amadoun Guindo dit Balobo.



Pour la défense, ses clients n’ont rien à voir dans cette affaire de cambriolage de la société EMTI. “Tout au long de leur défense, mes clients vous ont dit la vérité et rien que la vérité. La brigade de recherche du commissariat de police de Kalabancoro a arrêté des innocents et les vrais coupables de ce cambriolage courent toujours dans la nature. Si vous condamnez ces gens-là, ce sont des innocents que vous allez condamner”, a déclaré à la barre l’un des avocats des inculpés.



Tibou Sow et ses coaccusés ont été condamnés à 15 ans de réclusion par la Cour d’assises présidée par le magistrat Faradji Baba, premier président de la Cour d’appel de Bamako.



La défense, bien que n’ayant pas approuvé ce verdict rendu par la Cour, a décidé également de ne pas faire appel.



Du côté de la famille des inculpés, c’est la consternation. Hors micro, la sœur de Tibou Sow a affirmé qu’elle se résigne devant l’arrêt de la Cour, mais qu’elle usera de tous les moyens pour faire sortir son frère de prison en tentant d’obtenir une grâce présidentielle.



Notons que tous les accusés par le passé ont fait la prison pour vol et Tibou Sow dans un passé récent a été jugé par la même Cour d’assises qui l’avait condamné à 5 ans de prison.



Ousmane Mahamane