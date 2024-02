Jeunesse et corruption : la 8è édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption annoncée du 19 au 26 février 2024 - abamako.com

Publié le samedi 17 fevrier 2024

© aBamako.com par DR

Jeunesse et corruption : la 8è édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption annoncée du 19 au 26 février 2024

La 8è édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption annoncée du 19 au 26 février 2024. L’annonce a été faite par la commission d’organisation lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 15 février 2024, au siège du projet d’appui à la lutte contre la corruption pour et par l’égalité de genre (LUCEG) en présence de Mariam Sanogo, présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, et Jean Paul Riverin, Directeur du projet de LUCEG.



L’objectif de cette 8ème édition est de contribuer à la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les droits des filles et des femmes et des personnes vulnérables à travers l’organisation d’activités de sensibilisation et de plaidoyer.



Cette semaine avec comme thème ’’20 ans de la convention des Nations Unies contre la corruption unissons le monde contre la corruption, vise également à valoriser les principes d’intégrité et à promouvoir les actions d’intégration de l’égalité des genres à travers l’implication des femmes et des jeunes.



Selon les organisateurs, seront au programme de cette semaine, des activités de sensibilisation à travers des conférences débats, des rencontres de grins, des ateliers de formation sur les instruments de lutte contre la corruption, de projection, de théâtre.. et le marathon de la lutte contre la corruption.



Rappelons que cette 8è édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption bénéficiera de l’appui financier du Projet LUCEG et de l’Ambassade du Canada au Mali.



M.S