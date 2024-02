Voie publique : Une opération de désensablement de grande envergure - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Voie publique : Une opération de désensablement de grande envergure Publié le samedi 17 fevrier 2024 | Mali Tribune

Tweet

Mahamadou Maïga, 1er vice-président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a lancé le 8 février dernier l’opération de désensablement de plusieurs artères de Bamako en présence des acteurs et structures concernés. Cette initiative vise à soulager les populations.



La cérémonie de lancement a eu lieu vers le Palais de la culture à Badalabougou et au niveau du viaduc de Yirimadio en présence des maires et des acteurs du secteur de l’assainissement.



La gestion des voies publiques étant une préoccupation des autorités du pays, la délégation spéciale, récemment installée, a décidé d’en faire une priorité : en procédant dans un premier temps à l’évacuation des déchets toxiques dans les communes du district de Bamako. Pour ce second, elle s’est focalisée sur le nettoyage des ronds-points et le désensablement des routes.



Pour un début, cette action a concerné trois axes, le premier axe est celui du viaduc de Yirimadio à la RN 27 la route de Koulikoro, le second c’est l’axe du Palais de la culture de Badalabougou au rond-point Patrice Lumumba. Et le troisième, c’est le Quartier-Mali au niveau du rond-point de la Paix jusqu’à l’échangeur.



L’objectif, selon le vice-président de la délégation spéciale, est de désensabler ces routes pour rendre propre la ville de Bamako. A l’entendre, l’ensablement présente beaucoup d’aspects négatifs, qui sont de nature à ronger le goudron voire le faire disparaitre. Il a qualifié cette opération d’importance capitale et qui ne pourrait jamais être résolue par une seule personne. “C’est un travail collectif, car la mairie seule ne peut pas tout faire. Nous avons besoin du civisme de la population pour que l’opération puisse réussir dans l’intérêt commun”, dira-t-il.



Effectivement, une telle opération d’assainissement nécessite le soutien indéfectible des élus communaux, d’où la présence massive des maires des communes à cette cérémonie de lancement.



Ibrahima Ndiaye