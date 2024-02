Inculpé pour vol qualifié : Namory Kaba condamné à 7 ans de réclusion criminelle et 10 ans d’interdiction de séjour - abamako.com

Inculpé pour vol qualifié : Namory Kaba condamné à 7 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction de séjour Publié le samedi 17 fevrier 2024 | Mali Tribune

Les jurés ont reçu à leur barre Namory Kaba le mercredi 7 février 2024. Accusé de vol qualifié, il a pris 7 ans de réclusion criminelle et 10 ans d’interdiction de séjour au Mali.



A la barre, Namory Kaba est passé directement aux aveux en donnant tous les détails possibles de l’affaire. Il a expliqué avoir passé 6 mois en prison à Kéniéroba, avant d’être remis en liberté.



“C’est le lendemain de ma remise en liberté que j’ai été arrêté encore. Lorsque je suis sorti, je voulais gagner de l’argent pour repartir en Guinée. C’est ainsi qu’entre 12 h et 13 h, j’ai pénétré dans une maison par la fenêtre. J’ai dépassé le salon, passé dans le couloir pour me retrouver dans la chambre. Après avoir fouillé, je suis tombé sur trois enveloppes dans un tiroir que j’ai prises. Après, j’ai acheté un sac et quelques vêtements. C’est en voulant aller remercier celui qui prenait soin de moi en prison que j’ai été interpellé par les surveillants de prison parce qu’en ayant retrouvé beaucoup d’argent sur moi le lendemain de ma remise en liberté, ils ont douté”, a expliqué l’inculpé.



Il a juré avoir pris uniquement les enveloppes contenant de l’argent, alors que la victime assure que ses bracelets en or ont également disparu. Counandy Camara, la victime, a soutenu que ce jour, ses enfants étaient en vacances chez leur grand-mère et qu’elle est allée au travail en laissant son époux à la maison et que plus tard, ce dernier est sorti pour des courses, mais avait pris soin de fermer toutes les portes à clé.



“C’est à notre retour, le soir qu’on a constaté le cambriolage de notre maison. L’auteur du vol a cisaillé la fenêtre de la salle de bain pour pénétrer dans la salle de bain et a soustrait la somme d’un million 60 000 francs et mes bijoux d’une valeur de 7 millions de F CFA. C’est 1,1 million de F CFA qui a été retrouvé sur lui”, a-t-elle répliqué. Le ministère public a demandé que Namory Kaba soit sévèrement puni parce que c’est un délinquant. “Sinon comment se fait-il qu’après 6 mois d’emprisonnement, il se fait arrêter le lendemain même de sa libération”, s’est-il demandé



Malgré la plaidoirie de son avocat, l’accusé n’a pas pu bénéficier de circonstances atténuantes. Les jurés dans leur verdict ont collé 7 ans de réclusion criminelle à Namory Kaba et 10 ans d’interdiction de séjour au Mali.



En rappelant les faits, le 3 août 2021 Namory Kaba fraîchement sorti de prison vadrouillait dans les rues de Missabougou où il a tapé à la porte d’une concession qui semblait inoccupée. A l’aide de cisailles, il a coupé les grilles d’une fenêtre pour s’y engouffrer et emporter une enveloppe contenant une forte somme d’argent d’argent ainsi que des bijoux en or appartenant à Counandy Camara.



Quelques temps après, il s’est rendu à Kéniéroba pour rendre visite à ses anciens codétenus où il a été interpellé par les surveillants de prison, en possession de l’enveloppe contenant l’argent soustrait sur laquelle étaient mentionnés le nom et le contact téléphonique du propriétaire.



Retenons que la partie civile n’a pas eu gain de cause concernant ses bijoux en or pour faute de preuve. La Cour a estimé que l’accusé n’a rien à voir avec cela, car il a été arrêté juste après les faits et c’est le 1,1 million de F CFA qui été retrouvé sur lui.



Marie Dembélé