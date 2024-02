Jugé pour “tentative d’assassinat” : Issiaka Diarra condamné à 7 ans de réclusion criminelle - abamako.com

Jugé pour "tentative d'assassinat" : Issiaka Diarra condamné à 7 ans de réclusion criminelle Publié le samedi 17 fevrier 2024 | Mali Tribune

Inculpé pour “tentative d’assassinat”, Issiaka Diarra, 24 ans, a été fixé sur son sort au cours de l’audience du lundi 5 février 2024 de la 1re session de la Cour d’assises de Bamako. Après les débats, il a été retenu dans les liens de l’accusation et condamné à 7 ans de réclusion criminelle.



De l’acte d’accusation, il ressort que courant novembre 2023, Cheickna Sogoba, un conducteur de moto taxi prenait un client au niveau de l’usine de nattes sise à Titibougou à destination de Moribabougou, non loin de la mairie pour un tarif de 1000 francs.



Au moment où le conducteur de l’engin a voulu s’arrêter au lieu convenu, son client a sorti un couteau et a tenté de l’égorger. Une lutte s’est engagée entre eux et des personnes présentes sur les lieux sont intervenues en appréhendant l’agresseur qui tentait de s’enfuir avec la moto. Ainsi, il a été maîtrisé et conduit au commissariat de police de Moribabougou et la victime a été évacuée d’urgence à l’hôpital Gabriel Touré pour y recevoir les soins.



Toujours selon l’arrêt de renvoi, le client s’est révélé être Issiaka Diarra, teinturier de profession lequel a reconnu immédiatement les faits depuis l’enquête préliminaire. Ainsi, le parquet a requis l’ouverture contre lui d’une information judiciaire pour “tentative d’assassinat”. Inculpé et poursuivi pour des faits cités plus haut, il a reconnu les faits, mais a tenté de les atténuer en expliquant qu’il a rencontré un chauffeur de taxi auquel il a raconté ses difficultés financières qui lui a conseillé de soustraire une moto pour la vendre et régler ses problèmes. Pour ce faire, ce dernier lui aurait remis des comprimés psychotropes et un couteau.



A la barre, la victime Cheickna Sogoba a soutenu que son bourreau a agi en pleine conscience. Et au procureur de renchérir qu’Issiaka Diarra a consciemment consommé des produits dopants pour se donner du courage et attenter à la vie de Cheickna Sogoba, conducteur de la moto taxi qu’il a par la suite tenté de lui trancher la gorge avec le couteau dont il s’est préalablement muni.



Et d’ajouter que cette tentative n’a manqué son objet que par l’intervention de tierces personnes et indépendamment de la volonté de l’auteur. Donc, ces faits caractérisent la tentative d’assassinat prévue par la loi et les charges sont suffisantes contre l’inculpé.



Quant à son avocat, il a demandé à la Cour d’accorder des circonstances atténuantes à son client compte tenu de son jeune âge. Car, selon lui, l’accusé vit un problème de société. Dans sa sagacité, la Cour a entendu les cris de cœur de l’avocat en accordant des circonstances atténuantes à l’accusé. Toutefois, il a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle.



Boubacar Païtao