Poursuivie pour “tentative d’assassinat” contre son époux : Saliou Dian Diallo condamnée à 5 ans de prison ferme

En son audience du lundi 5 février 2024, la 1re session de la Cour d’assises s’est penchée sur le cas de Saliou Dian Diallo poursuivie pour “tentative d’assassinat”. A l’issue des débats, elle a été condamnée à cinq ans de prison ferme.



l ressort de l’arrêt de renvoi qu’Ali Diallo est un tailleur et tient à cet effet un atelier de couture. Ainsi, dans la nuit du 12 octobre 2021, il s’est rendu à son domicile après le travail. Après avoir fait ses toilettes, son épouse, Saliou Dian Diallo (accusée) lui a fait à manger. Ensuite, elle l’a convaincu de l’accompagner chez sa sœur.



En cours de route, Saliou Dian Diallo, après quelques temps, a donné l’impression à son époux d’être perdue, en voulant, un moment, emprunter un sentier non éclairé au bord du fleuve. Celui-ci lui en a dissuadé, et lui a demandé de patienter et d’attendre le lendemain pour aller rendre visite à sa sœur. C’est là que Saliou Dian Diallo a arrêté de marcher sous prétexte qu’elle est fatiguée. Alors, son époux plein d’affection et de bonne intention s’est accroupi devant elle et l’a invité à monter sur son dos. Alors, elle tentait d’obéir et d’un geste soudain, elle a sorti un couteau et a commencé à trancher la gorge de son époux.



Ensuite, elle a pris la fuite pourchassée par son époux qui l’avait empêchée d’achever son forfait. Ce dernier a fini par rebrousser chemin pour aller chercher à se faire soigner. Saliou Dian Diallo a fini par être interpellée au domicile de son époux où elle s’est rendue finalement.



Suite à l’établissement d’enquête préliminaire n°0457 en date du 14 octobre 2021 par le commissariat de police du 14e arrondissement ainsi qu’au réquisitoire introductif du procureur de la République, une information judiciaire a été ouverte contre Salou Dian Diallo qui a été inculpée des faits de “tentative d’assassinat”.



A la barre, elle a reconnu avoir tenté d’assassiner son époux en l’égorgeant, mais déclaré ignorer ce qui l’a poussée à agir ainsi. Malgré tout, elle n’a cessé de dire à la Cour qu’elle aime toujours son mari. Avant d’affirmer qu’elle n’a jamais été battue par son mari. Alors qu’à l’instruction elle avait déclaré être battue une fois par ce dernier.



En réponse à la question est-ce qu’elle soupçonnait son mari d’avoir une liaison extra-conjugale, elle a dit qu’elle n’a jamais douté de ce dernier alors qu’elle avait soutenu le contraire à l’instruction mais qu’elle ne connaît pas le nom de la maîtresse.



A la barre, le mari, Ali Diallo, a expliqué les faits qui se déroulaient cette nuit. Et d’ajouter que le mariage n’a duré que quelques mois. Aussi, il a déclaré qu’ils ne se sont jamais bagarrés.



Dans son réquisitoire, le procureur, après avoir rappelé les faits, a précisé que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis. Donc, selon lui, l’accusée a prémédité son acte.



Dans son plaidoyer, l’avocat a soutenu que sa cliente souffre d’un problème de démence. Donc, elle a agi inconsciemment. Avant de demander à la Cour de lui accorder les circonstances atténuantes.



A l’issue des débats, la Cour a accédé à la demande de l’avocat en accordant les circonstances atténuantes à l’accusée. Toutefois, elle l’a condamnée à cinq ans de prison ferme.







Boubacar Païtao