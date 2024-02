Le Ministre de la Réconciliation, Colonel-Major Ismaël Wague, L’a Réitéré, Malgré la reprise des hostilités "La main du gouvernement reste a tendue envers les rebelles du CSP " - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Ministre de la Réconciliation, Colonel-Major Ismaël Wague, L’a Réitéré, Malgré la reprise des hostilités "La main du gouvernement reste a tendue envers les rebelles du CSP " Publié le samedi 17 fevrier 2024 | L’Indépendant

© Autre presse par DR

Ismael Wague : Le ministre de la réconciliation le Colonel

Tweet





On se souvient que dans le cadre de l'opération de l'occupation des emprises de la MINUSMA par les forces armées maliennes, démarrées en août 2023, des affrontements meurtriers ont éclaté entre militaires et combattants de certains mouvements signataires de l'Accord en particulier ceux issus de la rébellion de 2012. Dans le même sillage, plusieurs attaques ont été perpétrées et revendiquées par ces derniers contre des casernes militaires.



S'y ajoute l'attaque meurtrière contre le bateau Tombouctou faisant une soixantaine de victimes (bilan officiel ), majoritairement des civils le 7 septembre dernier. Bien que les auteurs de cet acte ne l'alent pas revendiqué certains n'excluent pas la responsabilité de ces combattants qui sort plutôt restés silencieux sur le sujet



Pour le ministre de la Renonciation, Colonel Ismael Wague, ces événements ont engendré des conséquences importantes pour certains individus, les rendant inéligibles au processus de retour de la paix. Néanmoins, il a souligné qu'une grande partie des mouvements signataires est restée loyale envers l'Etat nation. A ses yeux, сes mouvements, essentiellement de la Plateforme et de l'inclusivité'' continuent de jouer un rôle positif dans la dynamique du processus de paix''



Independant