Prévention et contrôle de la dingue : la Croix Rouge remet des kits d’une valeur de 25 millions de CFA aux populations de la commune VI

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

La Croix Rouge malienne a procédé le vendredi 16 février 2024, au Centre Mabile de Sogoniko, à la remise de kits d'assainissement d'hygiène à plusieurs groupements, associations, ainsi qu'à la distribution de moustiquaires aux déplacés du site de Faladie et du Centre Mabile.



La cérémonie de cette remise de kits a été présidée par le Cecrétaire général de la Croix rouge malienne en présence de la représentante de la Fédération de la Croix rouge et du Croissant rouge, des autorités traditionnelles et communales de la commune VI.



Cette cérémonie de remise de kits s'inscrit dans le cadre du projet de prévention et de contrôle de l'épidémie de dingue et du zika. Elle vise, selon le Secrétaire général de la Croix rouge malienne, à accompagner l'Etat malien dans le renforcement des capacités des ménages et dans la prévention des épidémies.



Selon la mairesse de la commune, ces kits, composés de plusieurs matériels d'assainissement et de moustiquaires d'une valeur de 25 millions de Francs CFA, contribueront à l'amélioration des conditions de vie des déplacés sur les différents sites de la commune VI du district de Bamako, dans la région de Kayes et dans la prison de Bollé.



''Depuis la déclaration de l'épidémie au Mali, la Croix rouge s'est investi pour mobiliser des ressources pour accompagner l'Etat. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des actions de mobilisation communautaire avec plus de 300 volontaires qui font la sensibilisation dans les ménages et pour développer la connaissance de cette maladie afin de la prévenir à Bamako et à Kayes '', a indiqué le Secrétaire général de la Croix rouge malienne.



