L’Ambassade des USA au Mali , Rachna Korhonen, l’a affirmé hier "Les prochaines élections ouvriront des opportunités pour une coopération supplémentaire’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Ambassade des USA au Mali , Rachna Korhonen, l’a affirmé hier "Les prochaines élections ouvriront des opportunités pour une coopération supplémentaire’’ Publié le samedi 17 fevrier 2024 | L’Indépendant

© aBamako.com par MS

Cérémonie d`ouverture de la 23è édition du Forum de Bamako

Tweet





L'ambassade des USA au Mali a organisé, hier jeudi à Bamako, une cérémonie pour célébrer le 248ème anniversaire de l'indépendance des USA et l'amitié américano-malienne. Une occasion pour l'ambassadeur Rachna Korhonen d'exprimer son optimisme quant à la tenue de la prochaine présidentielle qui ouvrira des "opportunités de coopération supplémentaire ".







Une fois n'est pas coutume. La représentation américaine à Bamako a célébré hier le 4 juillet, fête de l'indépendance des Etats-Unis. Nous avons déplacé l'événement en février pour profiter du beau temps à l'extérieur. N'est-ce pas que nous convenons tous que ce temps est bien meilleur maintenant qu'en juillet", a justifié Rachna Korhonen devant un parterre d'invités.



Cette célébration visait également à magnifier l'amitié de longue date entre le Mali et les USA. En 64 ans de relation, il y a eu 21 ambassadeurs américains au Mali et six visites présidentielles maliennes aux USA. L'ex-président américain Jimmy Carter et sa femme ont visité le Mali en 1999.



"La relation entre les deux pays est restée forte et solide au fil des ans, avec un engagement partagé à améliorer la stabilité au Mali et à réduire la pauvreté par la croissance économique "a déclaré la diplomate américaine. Elle qui est arrivée à Bamako il y a un peu plus d'un an dans le contexte d'une Transition politique en cours depuis 2020,



"Le référendum constitutionnel de 2023 a été une étape importante vers l'avenir du Mali et les prochaines élections ouvriront des opportunités pour une coopération supplémentaire", a-t-elle affirmé, précisant que son pays se réjouit de poursuivre son partenariat de longue date.



Dans une interview avec la presse, elle s'est réjouie de la tenue du référendum et des récentes annonces relatives aux problèmes techniques à l'origine du report de la présidentielle. Il s'agit notamment du lancement le 13 février dernier d'un système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil (RAVEC).



"Être plus sensible aux préoccupations du peuple malien"



"J'espère qu'on aura les élections bientôt", a souhaité l'ambassadeur américain, ajoutant que les USA seront ravis d'apporter leur appui si le gouvernement malien exprime des besoins. Il estime qu'il y aura beaucoup plus de coopération lors que la Transition va faire beaucoup de progrès. Cela, dans un contexte où la présidentielle est reportée sine die.