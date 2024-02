Traque des groupes armés terroristes dans la zone de NIONO: 15 terroristes tués dont Hamadjiré Bah, chef local de la Katiba Macina - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Traque des groupes armés terroristes dans la zone de NIONO: 15 terroristes tués dont Hamadjiré Bah, chef local de la Katiba Macina Publié le dimanche 18 fevrier 2024 | L’Indépendant

© Autre presse par DR

Djihadistes

Tweet



Ce chef local de la Katiha Macina et responsable de la mort de plusieurs civils a été neutralisé, le 14 février dernier, lors d'une opération punitive de l'Armée.



fin de course pour l'un des auteurs d'atrocités au sein des populations locales dans le secteur de Niono Hamadjiré Bah, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été tué ainsi que d'autres terroristes s qui l'accompagnaient dans une opération militaire méticuleusement préparée



Selon l'Armée, c'est sur la base de renseignements fournis que ce chef terroriste et sa bande ont été repérés sur un site leur servant de base, dans le secteur de Niono Et, au cours de l'opération militaire qui y a été dépêchée, les assaillants ont été neutralisés et leurs équipements détruits



Selon les informations, le chef terroriste ainsi tue est responsable des attaques contre les populations de Kolodougou Koro et Moussa Wère, des localités qui ont été, ces derniers temps, éprouvées par une série d'attaques meurtrières. Il avait perdu beaucoup de ses éléments, lors d'une riposte de l'Armée, au lendemain d'une attaque simultanée contre un certain nombre de villages du cercle de Niono.



L'homme serait également l'auteur de multiples attaques aux engins explosifs improvisés (EEI) sur la route Niono-Markala.