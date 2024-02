3ème congrès du Parti ASMA-CFP : Amadou Baba Cissé pour la continuité des oeuvres de Feu Soumeylou Boubèye Maïga ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 3ème congrès du Parti ASMA-CFP : Amadou Baba Cissé pour la continuité des oeuvres de Feu Soumeylou Boubèye Maïga ! Publié le lundi 19 fevrier 2024 | le sursaut

© aBamako.com par MS

Réunion de plusieurs partis politiques de l`ex majorité présidentielle

Bamako, le 10 août 2021 plusieurs partis politiques se sont réunis pour demander les respect du délai de la transition Tweet

Après le décès de son Président Feu Soumeylou Boubèye Maïga en mars 2022, le Parti Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) a tenu les travaux de son 3ème Congrès Ordinaire, le samedi 17 février sous le thème : « Ensemble pour la continuité dans l’action » à la Maison des Aînés. Ainsi, la cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide de son 1er Vice-Président, Amadou Baba Cissé, en présence d’une forte mobilisation des militants et sympathisants de ladite formation politique.



L’ASMA survit après son Président fondateur. Telle peut être toute la symbolique de la tenue de son 3ème congrès ordinaire, le weekend dernier. Cette assise statutaire de l’ASMA-CFP, le premier après le décès de son Président, Feu Soumeylou Boubèye Maïga a marqué la présence de plusieurs représentants des partis politiques amis. Au nombre desquels on peut citer, entre autres Abinou Témé du RPM ; Yaya Sangaré de l’ADEMA-PSJ ; Gouagnon Coulibaly de l’URD et Issa Kaou N’Djim de l’ACRT Faso Ka Wele. Ils sont passés au pupitre tour à tour pour exprimer leur soutien au Parti vedette du jour et rendre hommage à son défunt président.



Dans son discours d’ouverture des travaux, en 1er lieu, le vice-président, Amadou Baba Cissé a fait savoir que le Parti continue de pleurer la perte de son Feu président, en homme exceptionnel qu’il était. Et de rappeler que son leadership, sa clairvoyance et ses efforts qui ont su écrire les lettres de noblesse de ce Parti et grâce auxquels l’ASMA-CFP s’est implantée sur toute l’étendue du pays et à l’extérieur.



Mettant l’évènement dans son contexte, M. Cissé a déclaré que ce 3ème Congrès se tient à un moment crucial de la vie de son Parti, qui est donc l’occasion pour eux de faire le point sur l’état d’exécution des différentes recommandations issues du précédent Congrès ordinaire. Mais, également faire le bilan de la vie du Parti et de ses structures et de discuter entre eux afin de déterminer les grandes orientations de l’ASMA-CFP pour faire face aux nouveaux défis qui assaillent, avec la devise du Parti : Unité-Travail-Solidarité.



Concernant le thème choisi de ce Congrès : « Ensemble pour la continuité dans l’action », il a spécifié qu’il s’agit de celle des actions du Président Maïga étant donné qu’ils doivent s’engager à poursuivre son action avec la détermination à maintenir la flamme de l’espoir et de la démocratie allumée dans notre pays. « La continuité dans l’action est la clé de notre réussite. Nous ne devons pas faiblir, ni nous laisser décourager par les obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Son combat pour la démocratie et le développement du Mali continue d’inspirer notre quête de justice et d’équité. Son héritage nous rappelle l’urgence et la nécessité impérieuse de consolider notre démocratie, de garantir la participation de tous dans la vie politique, et d’assurer que les libertés fondamentales soient respectées et protégées » a-t-il declaré.



Pour atteindre cet objectif, estime Amadou Baba Cissé, il faudrait insister sur l’importance de l’unité, de la cohésion et du rassemblement de tous les militants du parti, mais aussi de l’ensemble des partis politiques du Mali.



Evoquant des sujets d’actualités, notamment la création de l’AES, la dénonciation des accords d’Alger et la sortie du Mali de la CEDEAO, le Vice-Président Cissé a soutenu que ces décisions empreintes de courage sont sans aucun doute des affirmations fortes de notre souveraineté retrouvée et de la protection de notre indépendance, néanmoins, qu’elles nous exposent à des risques d’isolement sur la scène internationale. « Cet isolement peut avoir des répercussions sur notre économie, notre sécurité, et notre statut dans le concert des nations. Il est donc impératif d’adopter une approche équilibrée, qui tienne compte de notre ferme désir de souveraineté tout en maintenant des canaux de dialogue ouverts avec nos partenaires internationaux »a prôné M. Cissé.



Il n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage aux FAMa suite à la reprise de Kidal. Par ailleurs, à l’issue des travaux de ce 3ème Congrès ordinaire, Amadou Baba Cissé a été élu Président du Bureau National de l’ASMA-CFP avec plus de 90 membres.



Mariam Sissoko