© Autre presse par DR

Le président togolais Faure Gnassingbé a demandé lundi aux pays riches de tenir leurs promesses d’aide au développement afin de contribuer à la lutte contre le terrorisme en Afrique.

L’annonce du retrait du Mali ,du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a suscité une véritable inquiétude pour les chefs d’Etat de l’organisation régionale . Moins de deux semaines après le sommet en urgence du conseil de médiation et de sécurité tenu à Abuja sur la situation, le président togolais Faure Gnassingbé s’est rendu à Abidjan où lui et le président Alassane Ouattara ont conclu à « la nécessité de réévaluer les stratégies de gestion et de résolution de ces (…)



