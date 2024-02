Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025: le tirage au sort du tour préliminaire prévu ce mardi 20 février - abamako.com

News Sport Article Sport Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025: le tirage au sort du tour préliminaire prévu ce mardi 20 février Publié le lundi 19 fevrier 2024 | aBamako.com

© Autre presse par CAF

Tirage au sort pour la Coupe d`Afrique des Nations CAF

La 35ème édition de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 annonce ses couleurs avec le tirage au sort préliminaire prévu ce mardi 20 février 2024 au Caire, en Égypte, a appris Abidjan.net ce lundi.



Selon la note officielle de la Confédération Africaine de Football (CAF), le tirage au sort aura lieu à 14h00 heure locale (12h00 GMT).



Le tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025 se déroulera avec les huit (8) équipes les moins bien classées selon le classement de la FIFA notamment la Somalie, le Djibouti, les îles Sao Tomé, le Tchad, les Îles Maurice, le Soudan du Sud, le Libéria et l'Eswatini.



Les matchs se disputeront en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars 2024 précise la note d'information. Les quatre (4) vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires.



Selon les procédures du tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025, ce sont 52 équipes qui participent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les 8 équipes les moins classées au classement FIFA joueront le tour préliminaire, tandis que les 44 équipes restantes seront exemptées et joueront directement en phase de groupes.



Le Système des éliminatoires du tour préliminaire est un système à élimination directe avec des matchs aller-retour pour les 8 équipes les moins classées au classement FIFA. Pour la phase de groupes, ce sont les 4 vainqueurs du tour préliminaire, ainsi que les 44 équipes exemptées qui y participeront.



Cyprien K.