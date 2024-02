Mali: émergence d’une coalition d’opposition avec le soutien des partisans de l’Imam Dicko - abamako.com

Mali: émergence d'une coalition d'opposition avec le soutien des partisans de l'Imam Dicko Publié le lundi 19 fevrier 2024 | aBamako.com

À Bamako, une nouvelle coalition politique émerge dans le paysage malien, avec pour objectif de proposer une alternative face à l'impasse politique actuelle. Baptisée "Synergie d'Action pour le Mali", cette alliance regroupe 30 partis politiques et associations d'opposition, dont certains sont affiliés à l'imam Mahmoud Dicko.



Selon RFI, lors de sa première sortie médiatique le samedi 17 février, la coalition a exprimé son intention de présenter une nouvelle voie pour sortir de la crise. Youssouf Daba Diawara, l'un des porte-paroles de l'alliance, a souligné la nécessité de réagir face aux limites démontrées par les autorités de transition actuelles.



"Les autorités qui sont là pour la transition ont montré leurs limites. C'est pour cela que nous, on a décidé de se mettre ensemble pour faire une nouvelle coalition et aller vers les Maliens, en leur disant ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour changer la situation actuelle." a-t-il souligné.



La "Synergie d'Action pour le Mali" se positionne comme un mouvement opposé à la violence et fermement attaché aux principes démocratiques. Elle prévoit de notifier officiellement la fin du délai de transition d'ici la fin de la semaine, avant de travailler rapidement à élargir la coalition en impliquant les partis politiques traditionnels.



