Football : le capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré, suspendu pour comportement antisportif lors de la CAN 2023

© Autre presse par DR

Le capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré à la CAN 2023

Le Conseil de Discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict concernant le comportement de Hamari Traoré lors du match contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, a-t-on appris ce lundi 19 février 2024.



Le joueur malien, ayant eu un comportement antisportif envers l'arbitre égyptien Mohamed Adel, a été suspendu pour quatre matches, dont deux avec sursis, pour une période d'un an.



En plus de la suspension de Traoré, la Fédération malienne de football (Fémafoot) a été condamnée à verser une amende de 10 000 dollars US (9 271 euros) pour "mauvaise conduite". De même, la Fédération ivoirienne de football (FIF), également blâmée pour l'implication de ses joueurs dans la fin de match houleuse, a écopé d'une amende de 5 000 dollars US (4 635 euros).



HB