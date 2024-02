Drame : une collision entre un car et un camion fait 15 morts sur l’axe Kessedougou et Ouan - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Drame : une collision entre un car et un camion fait 15 morts sur l’axe Kessedougou et Ouan Publié le lundi 19 fevrier 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par as

Accident d`un gros porteur sur la route de Kati.

14/08/2012. Kati. Tweet

Le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion publique nationale, qu’un accident grave de la circulation routière s’est produit, ce lundi 19 février 2024, aux environs de 07 heures, entre Kessedougou et Ouan, sur la route nationale numéro six (06) dans la Région de San.



Un car de la compagnie DIARRA Transports en provenance de Mopti pour Bamako est entré en collision avec un camion de dix (10) tonnes roulant dans le sens inverse.



Le bilan provisoire fait état de quinze (15) tués, quarante-six (46) blessés dont des cas graves. Toutes les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier Somino Dolo de Mopti par les agents de la Protection civile.



Le Ministre des Transports et des Infrastructures présente, au nom du Gouvernement, aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Ministre en appelle au strict respect du code de la route afin de préserver l’intégrité de la personne humaine et invite les usagers de la route à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen.



Bamako, le 19 février 2024