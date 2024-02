Honorer les héros méconnus : La nécessité des distinctions pour les acteurs invisibles au Mali - abamako.com

Honorer les héros méconnus : La nécessité des distinctions pour les acteurs invisibles au Mali Publié le lundi 19 fevrier 2024

Dans l’ombre, loin des projecteurs et souvent sans reconnaissance, il existe des personnes dans les corporations qui jouent un rôle essentiel et pourtant souvent méconnu ou ignorés par les autorités et les personnes censées d’identifier les médaillés. Les voici!



Depuis quelques semaines, les autorités du pays sont en train de distinguer des personnes pour « les efforts consentis pour la nation malienne ». Parmi-elles, nous assistons à toutes sortes de récipiendaires. « Méritant » ou « déméritant », ces personnes ont été choisies par d’autres censées connaitre leur parcours. Les distinctions ne doivent pas être limitées à ses seuls messieurs et dames de l’administration publique ou privée. A coté d’eux, il y a des individus dont les contributions sont souvent ignorées ou minimisées. On peut les coller l’appellation de « héros méconnus ». Ces hommes et femmes qui jouent pourtant un rôle crucial dans le tissu social et le développement de leur communauté, ne figurent pas assez sur la liste des médaillés de la république du Mali. On les regroupe entre autres en « Gardiens de la Culture et de la tradition », « les Défenseurs de l’Environnement et de la Biodiversité », les « Bâtisseurs de la communauté ».



Pays riche en traditions et en valeurs, ces acteurs invisibles ont pourtant toute leur place dans le lot des récipiendaires. En premier lieu, nous citerons « les Gardiens de la Culture et de la Tradition ». « Ces héros méconnus » œuvrent dans la préservation et la promotion de la culture et de la tradition. Qu’il s’agisse de gardiens du patrimoine culturel, de conteurs d’histoires ancestrales ou de protecteurs de savoirs traditionnels, ces individus sont les gardiens de l’identité malienne et méritent d’être célébrés.



En seconde position, nous avons les « Défenseurs de l’Environnement et de la biodiversité ».



Dans un contexte de changement climatique et de dégradation environnementale, les « héros méconnus » qui travaillent à la préservation de l’écosystème malien sont d’une importance capitale. Qu’ils soient agriculteurs pratiquant l’agro-écologie, activistes luttant contre la déforestation ou éducateurs sensibilisant aux enjeux environnementaux, leur travail mérite d’être salué et encouragé.



Et en 3e rang figure les « Bâtisseurs de Communautés ». Au cœur des villes et des villages du Mali, des individus dévoués consacrent leur vie à améliorer les conditions de vie de leur communauté. Qu’il s’agisse d’enseignants dévoués, de travailleurs sociaux engagés ou de bénévoles œuvrant pour le bien-être des plus vulnérables, leur contribution à la cohésion sociale et au progrès local est inestimable.



Remettre des distinctions à ces « héros méconnus » n’est pas seulement une question de reconnaissance individuelle, mais aussi un moyen de les inspirer et d’encourager d’autres à suivre leur exemple. En mettant en lumière leurs réalisations et en les honorant publiquement, nous renforçons le tissu social et promouvons des valeurs telles que le dévouement, le courage et la solidarité.



En fin de compte, honorer les « héros méconnus » du Mali est un devoir collectif. Le gouvernement du Mali, les organisations communautaires, les médias et les citoyens doivent unir leurs efforts pour identifier, célébrer et soutenir ces acteurs invisibles qui contribuent de manière significative à l’avancement et à la richesse de la société malienne.



Badara Sacko



(Fonctionnaire des Eaux et forêts à la retraite, Bamako, Hamdallaye