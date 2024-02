Faits divers : Un maitre coranique accusé de viol sur 9 fillettes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Faits divers : Un maitre coranique accusé de viol sur 9 fillettes Publié le lundi 19 fevrier 2024 | arc en ciel

Tweet

Le maître coranique Oustaz Bayo est soupçonné d’avoir violé 9 fillettes de son institut scolaire.



Tout a commencé lorsque le chef de service du commissariat de Jaxaay a été informé de la recrudescence des cas de mineures ayant l’intention d’effectuer le planning familial dans une structure sanitaire de la place.



Séance tenante, l’enquêteur en chef de cette unité de police a déployé un des ses éléments dans le centre médical indiqué pour mission d’investigation, écrit Seneweb.



L’agent infiltré a accueilli une fillette de 14 ans dans un bureau. Espérant avoir affaire à une sage-femme, l’adolescente S.T a confié à la policière en tenue civile qu’elle a été abusée sexuellement en Guinée-Bissau par un homme de ce même pays.



” Ici, au Sénégal, mon maître coranique couche avec moi dans sa chambre conjugale. Il m’a remis le montant de 3.000 F CFA pour m’ordonner de faire le planning familial”, a déclaré la fillette devant l’agent infiltré.



Toujours selon le journal, la victime a été conduite à l’hôpital. Les enquêteurs ont réquisitionné les services du gynécologue. Après examen, le rapport médical révèle de multiples déchirures anciennes.



La descente effectuée dans l’internat de B.B alias Oustaz Bayo a permis de retrouver 8 victimes qui ont été conduites également à l’hôpital. Après consultation, le gynécologue a constaté des multiples déchirures […] chez ces fillettes âgées entre 12 ans et 14 ans.



Au total, neuf mineures ont été abusées sexuellement d’après les documents médicaux versés dans le dossier.



La fillette D.B a confirmé les propos de S.T, première accusatrice de B.B alias Oustaz Bayo. Elle a confié avoir entretenu des rapports sexuels à plusieurs reprises avec son maître coranique.



” Oustaz m’a déflorée. Il profitait du moment où son épouse dispensait des cours, pour inviter une fille dans la chambre avant de passer à l’acte sexuel” révèle D.B sur procès-verbal selon des sources de Seneweb.



Il ressort du rapport d’enquête que certaines des victimes n’ont pas voulu raconter leurs mésaventures de peur d’être punies sévèrement par l’épouse du mis en cause. Elles ont indexé en parabole Oustaz Bayo.



Selon des sources de Seneweb, les 9 victimes ont été mises à la disposition du centre de premier accueil.



Malgré ses dénégations, Oustaz Bayo a été déféré au tribunal de grande instance de la ville pour les faits de pédophilie, viol et corruption de mineures.



Bintou Touré