© aBamako.com par Momo

Meeting des consommateurs contre les délestages de l`EDM

Bamako, Le 28 mai 2020 les consommateurs ont tenus un meeting contre les délestages de l`EDM Tweet

La crise du délestage électrique au Mali a atteint un point critique, mettant en lumière les défis immenses auxquels sont confrontées les autorités pour trouver des solutions durables à ce problème urgent. Ce qui pousse beaucoup de nos concitoyens à se dire que cette crise va perdurer dans le temps.



Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour atténuer les coupures de courant, la situation semble se détériorer, laissant de nombreuses familles dans l’obscurité et compromettant le fonctionnement normal de l’économie du pays.



Face à une demande croissante en électricité et à des infrastructures électriques vieillissantes et défaillantes, les autorités maliennes se retrouvent dans une impasse. Les mesures temporaires telles que l’achat d’électricité supplémentaire auprès de pays voisins ou le recours à des générateurs diesel sont coûteuses et insoutenables à long terme. De plus, les investissements dans de nouvelles centrales électriques ou dans l’amélioration des infrastructures sont souvent entravés par des contraintes financières et des retards bureaucratiques.



Pression sur tous les fronts



La crise du délestage exerce une pression écrasante sur tous les secteurs de la société malienne. Les entreprises voient leur productivité diminuer en raison des interruptions de courant, tandis que les hôpitaux et les écoles luttent pour fournir des services de base en période de coupures d’électricité. Les citoyens eux-mêmes font face à des difficultés quotidiennes, jonglant avec des horaires imprévisibles et des coûts supplémentaires pour pallier le manque d’électricité.



Pour surmonter cette crise, il est impératif que les autorités adoptent une approche globale et à long terme. Cela implique non seulement des investissements dans de nouvelles infrastructures et des sources d’énergie alternatives, mais aussi des réformes institutionnelles visant à améliorer la gestion et l’efficacité du secteur de l’électricité. De plus, une coopération régionale plus étroite avec les pays voisins pourrait offrir des opportunités d’interconnexion électrique qui pourraient renforcer la sécurité énergétique du Mali.



La crise du délestage électrique représente un défi complexe et urgent pour les autorités maliennes. Alors que les coupures de courant persistent et que la frustration de la population monte, il est impératif que le gouvernement prenne des mesures décisives pour trouver des solutions durables à ce problème. En adoptant une approche globale et en collaborant avec tous les acteurs concernés, le Mali peut espérer surmonter cette crise et ouvrir la voie à un avenir énergétique plus stable et prospère pour tous ses citoyens.



Des familles plongées dans l’obscurité



Pour de nombreuses familles maliennes, le délestage est bien plus qu’un simple inconvénient. C’est une source de frustration et de difficultés qui affecte leur quotidien de manière significative.



Le délestage représente un défi quotidien qui affecte profondément la vie des familles à travers le pays. Pour ces familles, vivre dans l’obscurité est bien plus qu’un inconvénient.



Les coupures de courant surviennent sans avertissement, interrompant les tâches quotidiennes telles que la préparation des repas, les devoirs des enfants, ou même simplement regarder la télévision. Les familles doivent constamment jongler avec les bougies, les lampes à pétrole ou les générateurs coûteux pour tenter de pallier le manque d’électricité, ce qui ajoute un fardeau financier supplémentaire dans un pays où de nombreux ménages luttent déjà pour joindre les deux bouts.



Le délestage a également un impact sur des aspects cruciaux de la vie quotidienne, tels que l’accès aux soins de santé et à l’éducation. Dans les hôpitaux et les cliniques, le délestage compromet les soins aux patients, mettant leur vie en danger. De même, les étudiants sont souvent obligés d’interrompre leurs études lorsque l’électricité est coupée, ce qui compromet leur éducation et leurs perspectives d’avenir.







Proposition de solution immédiate



Face à cette situation critique, il est impératif que les autorités maliennes prennent des mesures décisives pour remédier au problème du délestage.



L’interconnexion électrique avec la Côte d’Ivoire est la solution la plus rapide aux maux des maliens. Il suffit pour les autorités de la transition de se retourner vers la Côte d’Ivoire en demandant d’augmenter la quantité d’électricité fournie et le tour est joué.



En attendant, la population malienne continue de souffrir des conséquences du délestage, face à des perturbations constantes dans sa vie quotidienne et à des obstacles dans son développement économique et social. Il est temps que des mesures concrètes et efficaces soient prises pour résoudre ce problème pressant et offrir à tous les Maliens un accès fiable et stable à l’électricité.



M.S.