Grand marché de Bamako : L’incendie ravageur met en lumière la vétusté des infrastructures - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Grand marché de Bamako : L’incendie ravageur met en lumière la vétusté des infrastructures Publié le lundi 19 fevrier 2024 | arc en ciel

© aBamako.com par FS

Un incendie ravage le marché des bétails et le camp des déplacés à Faladié

Bamako, le 28 Avril 2020, un incendie a ravagé le marché des bétails et le camp des déplacés à Faladié faisant un important dégats. Tweet

Une épaisse colonne de fumée noire s’est élevée au-dessus du Grand marché de Bamako dans la nuit de mardi à mercredi 13 février 2024. Cet évènement tragique met en lumière les risques posés par la vétusté des infrastructures et soulève des questions urgentes de la rénovation du marché.



L’incendie a éclaté aux environs de minuit, piégeant de nombreux commerçants et secouristes dans les méandres des étroites allées du marché. Ce sont des dizaines de magasins qui sont parties en fumées. Les flammes se sont rapidement propagées, alimentées par les matériaux hautement inflammables et la configuration complexe du marché, rendant difficile l’intervention des pompiers et des secours.



Pour l’heure, les causes restent méconnues comme ce fut le cas lors des autres incendies.



Le Grand marché de Bamako, est bien plus qu’un simple lieu de commerce ; c’est un symbole de l’activité économique et de la vie quotidienne de la ville. Cependant, la vétusté des structures et l’absence de mesures de sécurité adéquates mettent en péril cet héritage historique et culturel. Le marché est un mélange de tout. Les fils électriques sont posés anarchiquement et sont souvent sources de problèmes.



L’incendie du Grand marché n’est pas seulement une tragédie locale, mais aussi une urgence nationale qui appelle à une action décisive. Il souligne la nécessité d’une planification urbaine efficace, de normes de sécurité strictes et d’investissements dans les infrastructures publiques pour protéger la vie et les moyens de subsistance des citoyens.



Le moment est venu pour les autorités de la transition de remettre sur la table, la question de la reconstruction du Grand marché. Il faut rappeler que suite à un grand incendie dévastateur il y a quelques années, la Mairie du district de Bamako avait procédé au lancement officiel des travaux de reconstruction dudit marché. Mais, les travaux se sont arrêtés à la phase de pose de la première pierre. Avec ce énième incendie, il serait judicieux pour les autorités de rouvrir le dossier de la rénovation en respectant les normes de sécurité et de marché moderne sans obstruction de passages pour les piétons et les sapeurs pompiers.



Djibril Diallo